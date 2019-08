Lula afirma que sus acusadores actuaron por odio

El ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula Da Silva pidió ayer su inmediata liberación, en un recurso en el que acusó a los fiscales que presentaron cargos de corrupción en su contra de haber actuado movidos por el odio.

Los abogados defensores de Lula hicieron el pedido en un recurso de hábeas corpus presentado ante la Corte Suprema brasileña, al que adjuntaron grabaciones de conversaciones atribuidos a los fiscales y que fueron difundidas por el portal de internet UOL, que afirma haber tenido acceso a los diálogos entablados a través de la red telegram.

“Los mensajes refuerzan la evidente parcialidad y la persecución de los fiscales contra Lula y su familia”, dijo un posteo publicado en la cuenta oficial del ex presidente en Twitter.

Según los abogados de Lula, publicados por EFE, esas conversaciones muestran que los fiscales ironizaron sobre el dolor del duelo cuando el ex presidente quedó viudo; calificaron su petición para salir de la cárcel e ir al entierro de su hermano como “ganas de pasear” y alegaron que esa “novela” se repetiría cuando murió su nieto.

Los abogados consideran que esos comentarios de odio convierten a los fiscales en “absolutamente incapaces de cumplir con sus deberes de imparcialidad, impersonalidad y exención garantizados por ley”.

Lula cumple una pena de ocho años y diez meses de prisión en una celda especial en la sede de la Policía Federal en la sureña ciudad de Curitiba, bajo cargos de corrupción.

Se le achaca haber recibido como soborno un departamento por haber favorecido a una constructora en contratos con la petrolera estatal brasileña Petrobras.

La condena sacó a Lula de la carrera por la presidencia de Brasil y despejó el camino hacia la llegada al poder de Jair Bolsonaro, quien asumió el poder el pasado 1 de enero.