Renunció Conte y culpó a Salvini por la crisis política

El gobierno italiano finalmente implosionó ayer, tras 14 meses turbulentos, con la renuncia del primer ministro Giuseppe Conte, quien en un encendido discurso acusó a su vicepremier Matteo Salvini, sentado a su lado, de haber provocado la caída de la coalición oficialista para satisfacer sus propias ambiciones de reemplazarlo en el cargo.

Conte anunció su renuncia en el Senado y la presentó horas después al presidente Sergio Mattarella, quien le pidió seguir en su cargo de manera provisoria hasta que consulte hoy a los partidos políticos sobre la posibilidad de formar un nuevo gobierno o celebrar elecciones anticipadas.

Salvini, el político más popular de Italia, no se amedrentó ante las críticas de Conte en el debate en el Senado, y defendió su decisión de haber convocado una moción de censura -una votación para derribar al gobierno-, que no llegó a votarse porque su partido Liga la retiró tras la dimisión del premier. “Volvería a hacer todo lo que he hecho”, dijo, desafiante.

Antes, Conte afirmó que la maniobra de la Liga para romper la coalición lo había obligado a “interrumpir” lo que describió como un gobierno productivo.

“Es irresponsable iniciar una crisis de gobierno (...) Salvini ha seguido intereses personales y de partido”, señaló el jefe de gobierno.

La coalición, cuya conformación insumió tres meses de negociaciones tras las elecciones de 2018, estaba formada por dos partidos rivales, el antiestablishment Movimiento Cinco Estrellas (M5S), liderado por el vicepremier Luigi Di Maio, y la Liga, un partido euroescéptico y antiinmigrantes.

Luego de que Conte presentara su renuncia a Mattarella en el Palacio del Quirinal, la presidencia dijo que el jefe de Estado encargó al premier continuar en funciones a la espera de dos días de consultas con autoridades del parlamento y dirigentes políticos para ver si algún otro líder puede armar una coalición de gobierno.

Ese eventual gobierno tendría como prioridad conducir la tercera mayor economía de la zona euro al menos durante unos meses, justo cuando Italia tiene que implementar complicados recortes para cumplir con la normativa de la Unión Europea (UE) sobre déficit público.

Si nada de esto resultara, la única opción que le quedará a Mattarella será disolver el parlamento -tres años y medio antes de lo previsto-, tal como lo pide Salvini.

La disolución del parlamento pondrá a Italia camino a unas elecciones generales tan pronto como en octubre, un golpe a las finanzas del endeudado país.