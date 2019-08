Trump aseguró que hubo contactos “a muy alto nivel” con el chavismo

La Casa Blanca estableció contactos “a muy alto nivel” con el chavismo, aseguró el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en medio de su ofensiva para lograr un cambio de gobierno en Venezuela.

“Estamos hablando con varios representantes de Venezuela”, afirmó y añadió: “No quiero decir con quién, pero estamos hablando con ellos a muy alto nivel”.

La declaración de Trump se conoció después de que el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente y primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), capitán Diosdado Cabello, desmintiera rumores que aseguraban que se había reunido con representantes del gobierno de EE.UU. para “negociar en secreto” garantías para una transición política en el país.

“No me pidas que yo te confirme lo que tú publicaste contra mí, o de mí o tu agencia”, le respondió Cabello al periodista de Associated Press (AP), la agencia que publicó la información del encuentro.

“No me pidas porque eso no es sano, se ve como que la agencia quiere que yo legitime lo que sacó, una mentira, una manipulación”, aseguró Cabello.

La agencia AP publicó que el número dos del Psuv se había reunido en julio pasado con un funcionario de la Casa Blanca para negociar una salida pacífica de la crisis en el país latinoamericano.