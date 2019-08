Fuerzas paramilitares chinas hacen maniobras cerca de Hong Kong

Cientos de efectivos de la Policía Armada Popular de China realizaron maniobras ayer en un estadio deportivo de Shenzhen, mientras que el Departamento de Estado estadounidense expresó su preocupación de que puedan ser desplegados para disolver las protestas que afectan a Hong Kong.

No obstante, diplomáticos occidentales y asiáticos en Hong Kong dijeron que Pekín no está muy dispuesto a desplegar a su policía armada o al Ejército de Liberación Popular en las calles de la ciudad.

Ayer podían verse a efectivos uniformados en el Shenzhen Bay Sports Centre. Más tarde, la policía realizó ejercicios en los que se dividían en dos grupos, uno con camisetas negras similares a los que visten los manifestantes en Hong Kong. El otro siguió vestido con uniforme y usó escudos de control de multitudes para practicar cargas contra el primer grupo.

“Es la primera vez que he visto un encuentro a tan gran escala”, dijo Yang Ying, una recepcionista en un centro de salud dentro del complejo deportivo. “Hubo ejercicios en el pasado, pero solían participar policías de tránsito. Nuestros amigos y las redes sociales dicen que es por Hong Kong”.

Por su parte, el presidente estadounidense Donald Trump pareció condicionar un acuerdo con China para resolver su guerra comercial a que Beijing se abstenga de enviar fuerzas a Hong Kong para aplastar las masivas protestas que sacuden el territorio chino, en medio de los indicios de que una intervención directa está más cerca.

La Casa Blanca se alarmó ante imágenes difundidas esta semana que muestran un despliegue de fuerzas de seguridad chinas cerca de la frontera con Hong Kong, en momentos en que las protestas prodemocráticas no muestran señales de remisión tras diez semanas y Beijing sube el tono de sus advertencias.