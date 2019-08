Brasil amenaza con salir del Mercosur si gana Fernández

Brasil amenazó con salir del Mercosur en caso de que la Argentina se oponga, en un eventual gobierno del candidato Alberto Fernández, a la apertura comercial del bloque económico del que también participan Uruguay y Paraguay, afirmó ayer el ministro de Economía brasileño, Paulo Guedes.

“El Mercosur es un vehículo para que abramos la economía y si Cristina Fernández entra y quiere cerrar la economía, salimos del Mercosur; vamos a abrir la economía de cualquier forma”, dijo Guedes en San Pablo, en un evento del español Banco Santander.

El ministro afirmó que Brasil no debe ser afectado por la inestabilidad financiera argentina y se hizo una pregunta desafiante: “¿Desde cuándo Brasil necesita de la Argentina para crecer?”.

La Argentina es el tercer socio comercial de Brasil, detrás de China y Estados Unidos, y el primer destino de manufacturas producidas en las fábricas brasileñas.

“No tengo miedo ni de la desestabilización de la Argentina ni de la pelea comercial (entre China y Estados Unidos); no tengo miedo de ser tragado por la crisis internacional porque no nos vamos a caer si hacemos las cosas bien”, subrayó Guedes, un ultraliberal de la escuela económica de Chicago que tiene carta blanca del presidente Jair Bolsonaro para manejar las finanzas.

Guedes dijo que personalmente cree que hay “química” con el gobierno de Mauricio Macri, en referencia al apoyo explícito que desde mayo pasado realiza Bolsonaro a la reelección del presidente argentino.

La Argentina se encuentra en proceso de revisión del arancel externo común del Mercosur para poder permitir la apertura de mercados e incluso Brasil apunta a flexibilizar el capítulo que impide firmar acuerdos bilaterales sin la anuencia de todo el bloque.

El ministro Guedes viene cosechando victorias con su plan de gobierno en el Congreso: logró que la Cámara de Diputados diera media sanción a la reforma previsional y la medida provisoria (decreto) sobre la Libertad Económica, que flexibiliza la contratación de empleados los domingos y la apertura de empresas.

La declaración sobre la amenaza de salir del Mercosur se suma a las declaraciones que Bolsonaro realizó en las últimas horas contra Fernández, luego de la victoria que obtuvo en las Paso sobre Macri. “Delincuentes de izquierda pueden volver al poder en la Argentina”, afirmó.

Según fuentes del gobierno brasileño, la semana pasada Bolsonaro le pidió a su par estadounidense, Donald Trump, visitar la Argentina antes de las elecciones de octubre para respaldar a Macri.