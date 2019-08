Bolsonaro auguró un éxodo de argentinos a Brasil

Tras el resultado de las Primarias en la Argentina, que dieron una gran ventaja a la fórmula Alberto Fernández-Cristina Fernández, el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, advirtió ayer que una victoria electoral del Frente de Todos en el país vecino podría generar un gran flujo migratorio de argentinos hacia Brasil, como sucedió a raíz de la crisis político-económica en Venezuela.

El principal socio comercial de la Argentina tuvo una reacción a la baja en el principal indicador bursátil, el Bovespa, y una devaluación de 1,1% del real, producto del frente externo, mientras desde el ala económica del gobierno de Bolsonaro advirtieron sobre posibles cambios para la negociación de la reducción de aranceles en el Mercosur si Mauricio Macri no es reelecto.

“Si estos izquierdosos vuelven a la Argentina podremos tener en Río Grande do Sul un nuevo estado Roraima; no queremos eso, no queremos hermanos argentinos huyendo hacia acá, teniendo en vista que algo malo puede ocurrir si se repite en octubre el resultado de ayer”, sostuvo Bolsonaro.

“No se olviden que un poco más al sur, en la Argentina, algo ocurrió en las elecciones de ayer: el grupo de Cristina (Fernández), que es el mismo de Dilma Rousseff, de (Nicolás) Maduro y (Hugo) Chávez, y Fidel Castro, está dando una señal de vida allá (en la Argentina)”, afirmó.

Luego, Bolsonaro dijo que Brasil recibe refugiados venezolanos en Roraima y agregó que “el regreso de Cristina provocará que la Argentina siga el camino de Venezuela”.

Desde la oposición brasileña hubo felicitaciones a la fórmula presidencial kirchnerista por parte de los ex presidentes Luiz Inácio Lula da Silva y Rousseff.

“Felicito a los compañeros por el expresivo resultado en las Primarias argentinas; es necesario dar una esperanza al pueblo”, escribió Lula en Twitter. También Rousseff, en las redes sociales, sostuvo que la victoria de Fernández “es la luz al final del túnel para la Argentina y América Latina”.

El área económica del gobierno de Bolsonaro reaccionó sobre posibles acciones unilaterales en caso de un cambio de rumbo entre los socios del Mercosur, con la discusión abierta sobre la reducción del arancel externo común.

Brasil podría encarar unilateralmente una flexibilización del Mercosur si la Argentina abandona este punto, advirtió el secretario de Comercio Exterior del Ministerio de Economía, Lucas Ferraz.

“No es algo simple, pero es posible, aunque eso implicaría cambios en la legislación del Mercosur”, dijo.

Macri y Bolsonaro tienen un proyecto para reducir en 2020 en forma progresiva las alícuotas de importación del arancel externo común usado por el Mercosur con los países que no forman parte del bloque.

“Igual nuestra expectativa es que Macri gane las elecciones”, aclaró Ferraz.