Italia: Matteo Salvini pide adelantar las elecciones por la crisis

El vicepremier y ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, pidió ayer elecciones anticipadas para “restituir rápidamente” la palabra a los electores tras la crisis en el gobierno de coalición de la Liga y el Movimiento Cinco Estrellas, acelerada tras la ruptura en las últimas horas de la mayoría conjunta en el Senado. “Vamos pronto al Parlamento para comprobar que no hay más una mayoría, como es evidente tras el voto sobre la Tav, y restituyamos rápidamente la palabra a los electores”, reclamó el líder de la Liga ayer tras un encuentro con el premier Giuseppe Conte.

El líder del Cinco Estrellas, el otro vicepremier del gobierno, Luigi Di Maio, se mostró favorable a la anticipación de elecciones, aunque reclamó que antes se apruebe un proyecto de su fuerza política para reducir el número de parlamentarios. “Votemos rápido esa ley y luego le devolvemos la palabra a los italianos”, planteó.

Desde la oposición, el Partido Democrático se mostró “pronto para el desafío”, en la voz de su secretario general Nicola Zingaretti. El reclamo de Salvini se da luego de que el pasado miércoles el Cinco Estrellas presentara un proyecto en el Senado para frenar la construcción de un Tren de Alta Velocidad (TAV) entre Turín y Lyon, Francia, que era una de las prioridades de la Liga en el gobierno conjunto. La moción del Cinco Estrellas fue rechazada por la Liga y fuerzas opositoras como el centroizquerdista Partido Democrático, y los derechista Fuerza Italia y Hermanos de Italia, lo que en los hechos cambió el modelo de mayoría que había dado origen al actual Ejecutivo en junio de 2018. “Las vacaciones no pueden ser una excusa para perder tiempo y los parlamentarios (a menos que no quieran a toda costa salvar la banca) pueden volver a trabajar la próxima semana como hacen millones de italianos”, planteó Salvini, en referencia al receso parlamentario previsto originalmente hasta el 10 de septiembre. Di Maio se mostró “tranquilo”; luego de que a primera hora de la tarde de ayer hubiera pedido a sus socios de la Liga “ser claros en lo que quieren”.

Ayer, Conte se reunió con el presidente Sergio Mattarella para analizar el futuro del gobierno, luego de que la coalición entre la Liga y el Movimiento Cinco Estrellas mostrara nuevas señales de ruptura. Conte visitó a Mattarella en el Palacio del Quirinal para “analizar el rumbo y posibles cambios al gobierno”, informó la Rai.

En una nota difundida tras la reunión de Conte con Mattarella, la Liga consideró que existen “visiones diferentes” con el Cinco Estrellas en varios temas y que la votación de ayer “fue sólo la última, evidente e irremediable certificación” de esa situación. “Italia necesita certezas y acciones con coraje y compartidas, es inútil seguir adelante entre ‘no’, dilaciones, bloqueos y luchas diarias. Cada día que pasa es un día perdido, para nosotros la única alternativa a este gobierno es volver a dar la palabra a los italianos con nuevas elecciones” , amenazó la fuerza derechista.