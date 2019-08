Nicolás Maduro rompe el diálogo por las sanciones de Trump

El Gobierno de Nicolás Maduro anunció el pasado miércoles que no asistirá a una nueva ronda de conversaciones con la oposición venezolana en Barbados, en respuesta a las nuevas sanciones del presidente Donald Trump contra el país.

Maduro decidió no enviar a su delegación en respuesta a la “grave y brutal agresión perpetrada de manera continuada y artera por parte de la administración Donald Trump contra Venezuela, que incluye el bloqueo ilegal de nuestras actividades económicas, comerciales y financieras”, según un comunicado publicado en Twitter por el ministro de Información, Jorge Rodríguez.

“Decidimos no asistir, después de evaluar la agresión del gobierno imperialista de Donald Trump, del gobierno racista de Donald Trump”, declaró el presidente Maduro por teléfono en la televisión estatal. No explicó si sólo se están retirando de la nueva ronda de conversaciones o abandonando todo el proceso, que inició en mayo en Oslo. La noticia sorprendió debido a que varios portavoces del gobierno, como la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, y el ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, uno de los representantes de Maduro en las conversaciones, habían asegurado el martes que permanecerían en las conversaciones a pesar de las sanciones.

El diputado de la oposición Stalin González dijo en Twitter que representantes de la coalición de Juan Guaidó ya se encontraban en Barbados para intentar llegar a un acuerdo que pusiera fin al sufrimiento de los venezolanos.

González dijo que continuaban trabajando para lograr el fin de la crisis y rescatar la democracia a través de elecciones verdaderamente libres.

“Llevan días diciendo que creen en la paz y en el mecanismo de Oslo y a las primeras de cambio le temen a la posibilidad de un verdadero cambio político en el país. Nosotros seguiremos trabajando en todos los tableros para buscar el fin de la crisis, y lograr el rescate de nuestra democracia a través de elecciones verdaderamente libres”, escribió el diputado la noche del pasado miércoles en la red social.