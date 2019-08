Johnson descarta nuevas elecciones: “La gente nos ha pedido Brexit”

Boris Johnson descartó ayer estar preparándose para unas hipotéticas nuevas elecciones generales en el Reino Unido, asegurando que lo que la gente quiere no es volver a votar sino que le den lo que ya ha pedido anteriormente en las urnas, que no es otra cosa que el Brexit.

El portavoz del nuevo líder dijo ayer que “el Reino Unido abandonará la Unión Europea el próximo 31 de octubre sean cuales sean las circunstancias. Sin peros ni condiciones. Tenemos que restaurar la confianza en nuestra democracia y cumplir con las promesas que le hemos hecho a la gente”.

Durante el fin de semana se especuló con la posibilidad de que Johnson hubiese iniciado ya la precampaña para prepararse para esos posibles nuevos comicios, algo que descartó ayer durante un acto en Lincolnshire: “No. La respuesta es no. La gente del Reino Unido votó en las elecciones de 2015, tuvo un referéndum en 2016 y unas nuevas generales en 2017. Lo que quieren es que les consigamos lo que han pedido, que no es otra cosa que abandonar la Unión Europea. Lo último que quiero hacer es volver a convocar a otros comicios”.