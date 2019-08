Balacera dejó más de una docena de muertos

Al menos 15 personas murieron y numerosas resultaron heridas en un tiroteo ayer sábado en un centro comercial de El Paso, Texas, según las autoridades de esta ciudad sureña de Estados Unidos, que aseguraron que por el momento hay un sospechoso detenido.

Si bien no hay un balance definitivo aún, el fiscal adjunto de Texas, Ken Paxton, declaró a la cadena CBS que hay "probablemente entre 15 y 20 muertos".

El tiroteo a última hora de la mañana provocó pánico en la zona comercial más grande de la ciudad, repleta al inicio del fin de semana. El incidente comenzó aproximadamente al mediodía cerca de una tienda por departamentos Walmart.

Robert Gómez, sargento del Departamento de Policía de El Paso, dijo a la prensa que "solo una persona fue detenida". Según el gobernador adjunto de Texas, Dan Patrick, el sospechoso es un hombre de 21 años.

El ataque generó consternación generalizada en Estados Unidos. "Terrible tiroteo en El Paso, los reportes son muy malos, muchos muertos", expresó en su cuenta de Twitter el presidente Donald Trump, quien agregó que ya habló con el gobernador de Texas, Gregg Abbott, para ofrecerle "el apoyo del gobierno federal".

"Hoy, la comunidad de El Paso se ha visto golpeada por un acto de odio y violencia sin sentido", declaró por su parte el gobernador de Texas, Greg Abbott, en un comunicado.

El alcalde de El Paso, Dee Margo, declaró a la cadena CNN: "Esto es una tragedia, estoy conmocionado".

"Estamos en estado de shock", escribió el grupo Walmart en una nota pública después de la tragedia, al tiempo que aseguró que estaba trabajando en estrecha colaboración con la policía.

"Debemos actuar ahora para poner fin a nuestra epidemia de violencia armada", dijo la candidata demócrata Elizabeth Warren, quien se declaró "devastada" por el hecho.

mujer que se dirigía a hacer compras a Walmart declaró a Fox News que había escuchado "como fuegos artificiales" mientras buscaba un lugar para estacionar. "Me dirigí a la salida", contó.

"Vi a un hombre con una camiseta negra y pantalones de camuflaje que llevaba lo que parecía un rifle, apuntaba a la gente y disparaba directamente a ellos, vi a tres o cuatro cayendo al suelo", continuó.

Otro testigo contó que ayudó a personas heridas en el estacionamiento del centro. "Desafortunadamente, perdimos a un señor", declaró a la televisión.

Como ocurre después de cada baño de sangre, varias voces se alzaron para exigir una mayor regulación del mercado de armas de fuego, algo que las altas esferas políticas no han abordado con firme decisión todavía.