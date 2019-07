Pese a la tensión, Rosselló se niega a renunciar

La oficina del gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, desmintió ayer los “rumores incorrectos” sobre la posibilidad de que vaya a dimitir en las próximas horas, tal como especulaban algunos medios locales. Mientras, crecen las protestas contra el gobierno que comenzaron hace dos semanas, luego de que se difundiera un chat con comentarios considerados ofensivos, homofóbicos y misóginos.

“El gobernador Ricardo Rosselló no ha renunciado y continúa en Puerto Rico”, dijo el secretario de Asuntos Públicos, Anthony Maceira, en un comunicado publicado por la oficina, conocida como La Fortaleza.

El gobernador “está en un proceso de reflexión y de escuchar al pueblo”, agregó la nota. “Cualquiera que sea la decisión que tome, se comunicará oficialmente, como de costumbre”, remarcó.

“Debido al ambiente de expectativa, al momento, hay rumores incorrectos que se están divulgando, incluso en algunos medios de comunicación. Reiteramos que cualquier comunicación oficial se compartirá con los medios”, concluyó Maceira.

El diario El Nuevo Día había reportado, citando varias fuentes anónimas, que Rosselló grabó un video con su renuncia que sería divulgado en horas de la mañana. También señaló que lo sucedería la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez.

El ex secretario de Justicia Antonio Sagardía dijo a su vez a Radio Isla que “la renuncia ya es un hecho consumado”.

“Yo hablé ayer (por el martes) con el gobernador”, prosiguió. “El hecho está consumado, el gobernador está convencido”.

En tanto, Ricardo Llerandi -quien renunció el martes a la secretaría de la Gobernación-, desmintió a Radio Isla que el gobernador haya salido de Puerto Rico en la madrugada.

Rosselló, sin embargo, reiteró el martes que no renunciará. “El pueblo está hablando y me toca escuchar”, escribió en un comunicado, donde agregó que se concentrará en gobernar y no responderá más preguntas sobre la crisis política.

Además de Llerandi, una quincena de funcionarios de gobierno han renunciado a sus cargos.

El 13 de julio, el Centro de Periodismo Investigativo publicó en su totalidad un chat de Telegram donde Rosselló y otros 11 hombres compartían mensajes insultantes y burlones sobre mujeres, homosexuales, periodistas y víctimas del huracán María.

Desde entonces, los puertorriqueños se han lanzado a las calles exigiendo la renuncia del gobernador, con la participación de reconocidos artistas, como el cantante Ricky Martin, quien estuvo al frente de las manifestaciones.