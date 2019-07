Johnson se convirtió en primer ministro: el Brexit “será un éxito imponente”

El ex alcalde de Londres Boris Johnson cumplió con los pronósticos que lo daban como vencedor en la compulsa interna del Partido Conservador, al convertirse en el nuevo líder de la fuerza y, a partir de hoy, será primer ministro del Reino Unido con la promesa de resolver el Brexit: vaticinó el que será “un éxito imponente”.

En su breve discurso de aceptación, Johnson aseguró “culminar el Brexit, unir el país y derrotar a Jeremy Corbyn”.

El nuevo líder conservador dijo que intentará estar a la altura del reto y afrontar “la mayor serie de circunstancias críticas a las que jamás se enfrentó un primer ministro”.

Johnson se impuso con comodidad en los comicios convocados en junio, después de que la ex primera ministra, Theresa May, renunciara a su cargo paralizada entre la intransigencia de Bruselas a ceder un ápice en sus requerimientos y la negativa de Westminster a aprobar un acuerdo del Brexit que no estaba hecho a su medida.

El también ex ministro de Relaciones Exteriores arrasó con 92.153 votos, frente a los 46.153 de su contrincante, el actual canciller Jeremy Hunt, tras una campaña que contó con una participación electoral del 87,4% del padrón conservador.

El político conservador también prometió unir al Reino Unido e impedir que el líder de la oposición laborista, Jeremy Corbyn, llegue al poder, según la agencia de noticias EFE.

Johnson descartó la posibilidad de unas elecciones anticipadas y respondió así a una pregunta sobre cómo piensa hacer frente a la crisis de Irán: “Construyendo más barcos de guerra”.