Tras capturar el petrolero, Irán desafía al Reino Unido

La investigación que decida el destino del petrolero británico capturado el viernes último por Irán dependerá “de la cooperación” de la tripulación, advirtió ayer Teherán, mientras Londres estudia “una serie de opciones” antes de dar a conocer hoy lunes su respuesta.

Acusado de “no respetar el código marítimo internacional”, el “Stena Impero” permanece en el puerto de Bandar Abbas (sur). Sus 23 tripulantes (18 indios, tres rusos, un filipino y un letón) “están en buen estado de salud”, declaró Allah Morad Afifipoor, director general de la Autoridad Portuaria y Marítima de la provincia de Hormozgán.

“La investigación [...] depende de la cooperación de los miembros de la tripulación del navío y también de nuestro acceso a las pruebas necesarias para examinar el caso”, añadió en una entrevista para Press TV, el canal de información en inglés de la televisión estatal iraní.

El petrolero de bandera británica, propiedad de un armador sueco, fue capturado el viernes en el estrecho de Ormuz por los Guardianes de la Revolución iraníes. Afifipoor dijo que el “Stena Impero” había “chocado con un pesquero” que “contactó con el petrolero pero no tuvieron respuesta”.

Las autoridades iraníes abrieron una investigación sobre las “causas” del accidente “conforme a la ley”.

De acuerdo con la grabación de audio de los intercambios por radio cuya autenticidad confirmó el ministerio de Defensa británico, los Guardianes de la Revolución intimaron al petrolero a cambiar de rumbo.

Según la misma grabación, poco antes de que la fuerzas iraníes abordasen el buque, una fragata británica que se encontraba en la zona se contactó con el “Stena Impero” para decirle que su “paso en virtud del derecho internacional no debía ser perturbado, obstaculizado, bloqueado o frenado”.

El sábado, el Reino Unido exhortó a Irán a rebajar las tensiones en el Golfo liberando al “Stena Impero”. Londres juzgó “inaceptable” su captura, que suscita el temor a una nueva escalada.

El ministro británico de Relaciones Exteriores, Jeremy Hunt, anunció que el Ejecutivo informará hoy lunes al Parlamento de las “medidas suplementarias” que piensa adoptar.

La noche de ayer, un comunicado del gobierno británico informó que Theresa May presidirá hoy una reunión de crisis para analizar el caso, con hincapié en “el mantenimiento de la seguridad de la navegación en el Golfo”.