Trump rompió el pacto con Irán porque lo firmó Obama

Para el ex embajador británico en Washington Kim Darroch, el presidente Donald Trump decidió abandonar el año pasado el acuerdo nuclear multilateral con Irán por “vandalismo diplomático” y para desandar el legado de su antecesor, Barack Obama, según un nuevo documento interno de la Cancillería filtrado ayer por la prensa en Londres.

El diario Mail on Sunday, el mismo que hace una semana publicó una serie de documentos internos escritos por Darroch para el gobierno británico y desató un tenso cruce entre Washington y Londres y la renuncia del diplomático, filtró ahora una nota confidencial de 2018, fechada justo después de la visita del entonces canciller Boris Johnson a Estados Unidos.

Darroch trasladó en ese documento a Londres que el presidente de Estados Unidos rompió los términos del acuerdo con Teherán por “motivos de personalidad”.

Según el Mail on Sunday, el diplomático advirtió que Washington “no puede articular una estrategia para el ‘día después’” de romper el acuerdo ni tenía “ningún tipo de plan” para trabajar de forma conjunta con sus aliados europeos en un nuevo entendimiento multilateral con Teherán.

El acuerdo con Irán firmado en 2015 entre el país islámico y las principales potencias del mundo establecía que el primero congelaría su programa nuclear y entregaría sus reservas de uranio enriquecido a cambio de que la comunidad internacional levantara las sanciones financieras y comerciales que asfixiaban a su economía.

El año pasado, cumpliendo una promesa de campaña, el presidente estadounidense abandonó unilateralmente el acuerdo nuclear y restableció las sanciones contra Irán, lo que desató una escalada de tensión con ese país, que en los últimos días volvió a enriquecer uranio por encima del nivel permitido en el texto firmado en 2015.

Las potencias europeas actualmente intentan convencer a Irán de volver a los términos del acuerdo, sin responder al pedido de Teherán de que ellas compensen las perdidas o dificultades económicas que le provocan las nuevas sanciones estadounidenses.