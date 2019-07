Trump habló con Macron por controversia nuclear con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, discutió ayer con su homólogo francés Emmanuel Macron el punto muerto sobre el programa nuclear de Irán.

Los dos líderes “discutieron los esfuerzos en curso para asegurar que Irán no obtenga un arma nuclear y para poner fin al comportamiento desestabilizador de Irán en el Medio Oriente”, dijo la Casa Blanca en un comunicado.

El lunes, Irán incumplió un límite de enriquecimiento de uranio establecido por un acuerdo nuclear de 2015 que la administración Trump abandonó el año pasado.

Washington impuso sanciones punitivas a Teherán, y las tensiones entre ambas partes aumentaron aún más en medio del derribo de un avión teledirigido estadounidense por parte de Irán y de los ataques a buques cisterna que EE. UU. ha culpado a la república islámica.

Irán dice que no está violando el acuerdo, citando los términos del acuerdo que permiten a una de las partes abandonar temporalmente algunos compromisos si considera que la otra parte no está respetando su parte del acuerdo.

El Organismo Internacional de Energía Atómica (Oiea), dependiente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), confirmó ayer que Irán comenzó a enriquecer uranio a un nivel superior al autorizado por el acuerdo concluido en 2015 con las grandes potencias.

“Los inspectores del Oiea verificaron el 8 de julio que Irán enriqueció uranio por encima del 3,67%“, indicó un vocero del organismo en un breve comunicado. Teherán había anunciado más temprano haber enriquecido uranio a por lo menos 4,5%, en respuesta al restablecimiento de sanciones estadounidenses.

China y Rusia

A primera hora, habían sido China y Rusia los que manifestaron su preocupación por la decisión de Irán de romper los límites de enriquecimiento de uranio fijados en el acuerdo de 2015, y reclamaron soluciones diplomáticas para reducir las tensiones.

“China lamenta la decisión iraní. La aplicación efectiva y completa del acuerdo nuclear es la única manera de solucionar este asunto”, expresó el vocero de la Cancillería china, Geng Shuang.

Rusia, a su turno, advirtió que la situación es “preocupante” y pidió que Irán y EE. UU. resuelvan sus divergencias por medio de un “diálogo civilizado”, según declaró el ministro del Interior, Serguei Lavrov, quien prometió que su país se esforzará para convencer a esas naciones de que no crucen “la línea peligrosa”.