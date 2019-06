Negaron la libertad al ex presidente Lula da Silva

La Segunda Sala del Tribunal Supremo de Justicia de Brasil rechazó los dos pedidos de “hábeas corpus” que podrían haber dado la libertad al ex presidente Lula da Silva. La propuesta del ministro Gilmar Mendes de liberar a Lula fue derrotada por 3 votos a 2. A favor votaron los ministros Gilmar y Ricardo Lewandowski, mientras que los ministros Edson Fachin, Celso de Mello y Carmen Lúcia votaron en contra de la liberación. La sesión de ayer comenzó con los dos pedidos interpuestos por la defensa de Lula en favor de su cliente fueran considerados en el orden del día. El primero, sobre la decisión unilateral de Felix Fischer de negar un recurso de Lula en el pasado, había sido rechazado por 4 votos contra 1. Según cuatro de los cinco magistrados de la sala, la decisión tomada en su momento por el Supremo Tribunal de Justicia no violó el marco legal, como sostenía la defensa de Lula. El segundo, sobre las capacidades de Sergio Moro. La defensa del ex mandatario solicitaba, a través del otro hábeas corpus, revisar el proceso bajo la sospecha de que el entonces juez Moro actuó con “parcialidad”.