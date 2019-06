Nuevas filtraciones revelan la protección de fiscales al ex juez Sergio Moro

El diario brasileño Folha de Sao Paulo publicó nuevos chats privados entre el ex juez y actual ministro de Justicia, Sergio Moro, y el fiscal y coordinador de la operación anticorrupción Lava Jato, Deltan Dallagnol, que demuestran cómo discutían y organizaban el avance de los casos y el apoyo de la Corte Suprema.

A partir de un acuerdo con el sitio de noticias que obtuvo las conversaciones hackeadas, The Intercept Brasil, el diario paulista mostró chats de 2016, cuando el entonces juez Moro intentaba evitar que el juez del Supremo Tribunal Federal (STF) Teori Zavascki, muerto en un accidente aéreo al año siguiente, le quitara algunos de sus casos.

Según revela el portal, la Policía Federal permitió que se filtrara a la prensa parte de una investigación sobre el esquema de corrupción protagonizado por la constructora Odebrecht.

Moro ya había sido criticado por el STF por filtrar a la prensa las escuchas telefónicas del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva y temía que el juez Zavascki utilizara esta nueva irregularidad para quitarle algunos casos de la operación Lava Jato y dárselos a otro magistrado de primera instancia.

Por eso, se contactó con el fiscal Dallagnol y le expresó ese temor y la necesidad de controlar a la Corte. Dallagnol le dijo que no se preocupara y le contó que se había contactado con la Procuraduría General de la Unión y le sugirió que remitiera otra investigación, vinculada a Odebrecht. Además, se comprometió a hacer avanzar los casos más rápido.

Moro también le comunicó su temor por las “presiones” para que el Consejo Nacional de Justicia (CNJ) investigara su conducta ya que ya se empezaban a acumular las críticas por el uso de confesiones de acusados y procesados por corrupción y por la falta de evidencia concreta en el caso contra Lula. Los diálogos sugieren que la filtración fue responsabilidad de la Policía Federal, cuando, el 22 de marzo de 2016, anexó los documentos de Odebrecht a los de un proceso de la Lava Jato, lo que derivó en la divulgación del material por un blog mantenido por el periodista Fernando Rodrigues en la época.

Al día siguiente, Moro le escribió al procurador Deltan Dallagnol para quejarse de la policía y avisar que acababa de imponer secreto de sumario.

En las conversaciones, Deltan intenta tranquilizar a Moro y le promete apoyo incondicional. “Sepa no sólo que la inmensa mayoría de la sociedad está con usted, sino que haremos todo lo que sea necesario para defenderlo de injustas acusaciones”, escribió.

Los diálogos analizados por los medios gráficos Folha e Intercept forman parte de un paquete de mensajes que el sitio comenzó a revelar el pasado 9 de junio. El material reúne conversaciones mantenidas por los fiscales de la Lava Jato en varios grupos de la aplicación Telegram desde 2014.

Piden liberar a Lula

Trece juristas y abogados internacionales reclamaron que anule la condena del ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y lo ponga en libertad, tras la difusión de chats.

Entre los firmantes están el ex juez español Baltasar Garzón, el profesor de Derecho y Ciencia Política de la Universidad estadounidense de Yale Bruce Ackerman, el abogado español Joan Garcés, el francés William Bourdon y el alemán Wolfgang Kaleck, informó la agencia de noticias EFE.

“La instrucción y el juicio han sido parciales desde el principio”, recalcó el grupo.