Cifras que asustan

La Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi) que año a año encaran de manera conjunta la Universidad Nacional de Caracas, la Universidad Católica Andrés Bello y la Universidad Simón Bolívar, es demoledora.

El 94% de los habitantes del país dicen tener ingresos insuficientes; el 30 % reconoce que la energía eléctrica se le interrumpe todos los días y de ellos, el 25 % afirma que los cortes son de varias horas. El consumo de carne bajó a 2,4 kilogramos al año por persona y desde el sector de la Salud se reconoce que entre la población se registra una pérdida de peso medio de hasta 11 kilos.

No son mejores las cifras en el área de educación. Solamente la mitad de los escolarizados asiste regularmente a clases. El 25 % de los hombres entre 12 y 17 años tiene un retraso en la escolaridad y el 23 % de las mujeres está en las mismas condiciones.

Las razones de ausentismo no resultan menos preocupantes. El 22% dice que no va a la escuela por falta de comida y el 17% por falta de transporte. El estudio, se aclara, abarca todos los estratos sociales.

Pueblo Blanco es una vieja letra que Joan Manuel Serrat popularizó. “Ellas sueñan con él y él con irse muy lejos y los viejos sueñan morir en paz…”, canta aún hoy el catalán. Y parece haberla escritO para esta hermosa pero casi derruida Caracas.