El primer ministro de Italia amenazó con renunciar

El primer ministro italiano, Giuseppe Conte, amenazó ayer con renunciar al cargo si no cesan las polémicas entre las dos fuerzas de la coalición populista, el antisistema Movimiento 5 Estrellas y la ultraderechista Liga.

“Pido a las dos fuerzas políticas que se decidan si van a cumplir o no el acuerdo de gobierno”, declaró Conte tras exigir “una colaboración leal” porque de lo contrario “renuncio al cargo”.

El primer ministro, se mostró agotado de lo que calificó “polémicas estériles y discusiones inútiles”, y reclamó “una respuesta inequívoca y rápida, el país no puede esperar”. “Sirve tener una visión, no son suficientes los like”, lamentó Conte al criticar indirectamente la política del ultraderechista Matteo Salvini, particularmente activo en las redes sociales.

El primer ministro, que enumeró los principales logros obtenidos durante el primer año de gobierno, reconoció que el arrasador triunfo de Salvini en las elecciones europeas del 26 de mayo modificaban completamente los equilibrios de poder en la coalición de gobierno.