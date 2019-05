Comienza la carrera por la sucesión de Theresa May

Los pretendientes a primer ministro de Reino Unido entran en la carrera por el cargo dispuestos a lidiar con el complicado caso del Brexit, después de que Theresa May anunciara su dimisión.

Matt Hancock, el ministro de Sanidad, anunció su candidatura. "Necesitamos un líder para el futuro, no solo para ahora", declaró en Twitter. "Implementaré el Brexit, después avanzaremos hacia el futuro radiante que debemos construir para Reino Unido", afirmó, acompañando sus declaraciones de la etiqueta #LetsMoveForward (Avancemos).

La dirigente conservadora deja a su sucesor la ardua tarea de implementar la salida de la UE, en un país dividido por la cuestión. El nuevo líder deberá renegociar un acuerdo con Bruselas, después de que los diputados rechazaran el alcanzado por May, o bien optar por una salida sin acuerdo.

May anunció el viernes que dejaría oficialmente su cargo el 7 de junio, y expresó su "profundo pesar" por haber fracasado en concretar el Brexit, tres años después del referéndum en el que la salida de la UE se impuso con el 52% de los votos.

La primera ministra garantizará la transición hasta que los aproximadamente 100.000 miembros del partido conservador elijan, antes del 20 de julio, un nuevo líder entre los dos candidatos seleccionados por los diputados tories que se convertirá en el próximo jefe del gobierno.

Lucha de dos meses

El anuncio marca el inicio de una lucha por el poder de dos meses. Boris Johnson, de 54 años, no esperó la declaración de la primera ministra para anunciar su candidatura al puesto. Gran favorito de las apuestas, este exministro de Relaciones Exteriores y exalcalde de Londres fue uno de los artífices de la victoria del Brexit en el referéndum.

El ministro de Desarrollo Internacional Rory Stewart y la exministra de Empleo Esther McVey también anunciaron su candidatura. El titular de Relaciones Exteriores Jeremy Hunt indicó por su parte el viernes que lo haría "en el momento oportuno".

Durante una visita a Suiza el viernes, Boris Johnson declaró que si llegaba a primer ministro buscaría renegociar lo alcanzado por May con Bruselas, pero estaría "dispuesto a salir" sin acuerdo.

Rory Stewart en cambio declaró a la radio BBC4 que "no podría servir un gobierno cuya política es empujar a este país a un Brexit sin acuerdo".

El diputado laborista Chris Bryant estimó que si el futuro primer ministro optaba por un divorcio duro con la UE, "tendría el mismo destino que May, pero sería cuestión de semanas o meses, no de años".