Theresa May renunció como primera ministra del Reino Unido

Theresa May anunció este viernes que renunciará como primera ministra de Gran Bretaña y afirmó que su salida del cargo se hará efectiva el próximo 7 de junio.

La dimisión de la líder del Partido Conservador y Unionista se da a partir del fracaso que significó no poder lograr un acuerdo para evitar el Brexit y consideró que tras haber “hecho todo lo posible” para evitar la salida, llegó su momento de dar un paso al costado.

“Es y seguirá siendo un motivo de gran pesar para mí que no haya podido evitar el Brexit. Será para mi sucesor buscar un camino que honre el resultado del referéndum”, dijo May y se quebró en llanto durante su discurso de salida.

La, hasta el 7 de junio primera ministro británica, dejó un mensaje sobre su lucha con el Parlamento por este caso y aseguró que su sucesor tendrá que pelear para lograr el consenso que ella no tuvo.

“Para tener éxito, él o ella tendrá que encontrar un consenso en el Parlamento, donde yo no. Ese consenso solo puede alcanzarse si quienes están en todos los lados del debate están dispuestos a comprometerse”, consideró May.

Durante su discurso, la líder del Partido Conservador y Unionista estuvo acompañada por su esposo, Philip May, y sus ayudantes más cercanos. “Me he esforzado por hacer del Reino Unido un país que funcione no solo para unos pocos privilegiados, sino para todos y para honrar el resultado del referéndum de la UE”, expresó.

May es la segunda mujer que ocupa el cargo de primera ministro británica, tras el paso de Margaret Thatcher, también conservadora, quien ocupó el cargo entre 1979 y 1990.

“Hoy estoy anunciando que dimitiré como líder del Partido Conservador y Sindicalista el viernes 7 de junio para poder elegir un sucesor”, concluyó la conservadora británica.