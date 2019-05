Uruguay proyecta eliminar la repitencia escolar

En Uruguay están decididos a eliminar la repitencia escolar. La Administración Nacional de Educación Pública (Anep) avanza en un documento que propondrá quitar la normativa que hace recursar a aquellos alumnos que no logran aprobar un mínimo de materias.

El debate en torno a la repitencia no es nuevo en educación. Desde hace décadas se cuestiona su escasa eficacia en términos de aprendizajes y, peor, su consecuente exclusión. Tan así que, según publica El País de Uruguay, un informe oficial muestra que de cada diez estudiantes que repiten el primer año de la secundaria, nueve abandonan.

“Llegó la hora de que hagamos un pacto social, un acuerdo de que la educación es obligatoria para todos, es un derecho de todos y, por tanto, no puede ser pura meritocracia. Llegó el momento de que la clase media acepte que esos bancos que, históricamente, se reservó para sí misma, ahora los deberá compartir con los recién llegados”, consideró Antonio Romano, director de Planificación Educativa de la Anep.

En las próximas horas surgirá un documento que comenzará a delinear la reforma. Para antes de fin de año esperan que se selle el acuerdo definitivo, aunque todavía no está claro cómo será el nuevo régimen: si la repitencia se eliminará por completo o si, por el contrario, se quitará por ciclos.

La discusión trasciende a Uruguay y también se instaló en Argentina. De hecho, el Ministerio de Educación Nacional hizo un relevamiento en 2016 sobre la repitencia en el mundo. Analizó 155 países y detectó que sólo el 23,9% practica la repitencia en todo el nivel primario sin limitaciones; la mayoría de ellos en Latinoamérica y Africa. Por el contrario, en el 33,5% de los casos analizados hay promoción automática en todos los grados. En tanto, en el 42,6% existe repitencia con condicionamientos: ya sea que está restringido en los primeros grados o que no se puede recursar más de una vez en la primaria.