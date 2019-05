“Europa debe reposicionarse en un mundo que ha cambiado”

Ángela Merkel dejará la política, según anunció, a partir del 2021. Tras haber participado en campañas electorales durante 18 años, como ella misma señala, esta es la primera vez, ante las europeas del 26 de mayo, que no interviene.

“Me cuesta comparar la situación actual de Europa con los peligros que corrió en décadas anteriores porque no me tocó vivir en esa época y porque hoy en día participo activamente en los acontecimientos. Esto se puede valorar mejor desde fuera” manifestó y luego sostuvo: “Ahora bien, no cabe duda de que Europa tiene que reposicionarse en un mundo que ha cambiado. Algunas de las certezas resultantes del orden de la posguerra ya no son válidas en la actualidad”, comentó.

Señaló que “algunas certezas resultantes del orden de la posguerra ya no son válidas”.