El chavismo y la oposición negocian la salida de Maduro

Dos representantes del chavismo y dos de la oposición negocian desde hace varios días en Noruega, con participación de cuatro parlamentarios o dirigentes locales, las condiciones para un eventual cese del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.

Los representantes del chavismo son el ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, y el gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez, y los de la oposición son el ex diputado Gerardo Blyde y el ex ministro Fernando Martínez Mottola, confirmaron dos dirigentes políticos venezolanos.

A estos últimos podría sumarse próximamente el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN, parlamento), el también opositor Stalin González.

Ayer se realizó en Oslo el segundo encuentro, con la participación de cuatro legisladores o dirigentes políticos locales, y los delegados venezolanos partirán hoy de regreso a Caracas.

Estas reuniones en Oslo, en las que aún no se avanzó en los temas de la agenda sino en la metodología del diálogo, suceden a por lo menos tres viajes que los negociadores noruegos hicieron anteriormente a la capital venezolana.

Según Al Navío, la iniciativa fue encabezada en Venezuela por el ex alcalde Leopoldo López, refugiado en la embajada de España tras ser liberado de su prisión domiciliaria el 30 de abril pasado, e involucra en principio a su partido, Voluntad Popular (VP) y a Primero Justicia (PJ), la agrupación del ex candidato presidencial Henrique Capriles.

Noruega fue uno de los países garantes del prolongado diálogo entre el gobierno de Colombia y las Farc, que concluyó con el acuerdo definitivo de paz entre ambas partes y la disolución de la antigua organización guerrillera.