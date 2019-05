Habrá hoy nuevas marchas contra Nicolás Maduro

El líder de la oposición venezolana, Juan Guaido, convocó a nuevas concentraciones en todo el país para este sábado contra la "dictadura de Nicolás Maduro”.

La nueva jornada de protesta tendrá como objetivo rechazar el “golpe de Estado continuado” que ejecuta el chavista contra la Asamblea Nacional al ordenar enjuiciar a 10 diputados por “traición a la patria" y despojarlos del fuero parlamentario por la Constituyente de mayoría chavista.

“Nos quieren sacar de las calles, nos enfrentamos a un régimen que arma paramilitares, pero eso no nos detiene: el sábado volvemos a las calles”, anunció el presidente encargado.

En un fuerte discurso Guaidó condenó la “arbitraria e ilegal” detención de Edgar Zambrano, primer vicepresidente del Parlamento, ejecutada en la noche del miércoles por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en Caracas.

“Es muy grave que al primer vicepresidente del Parlamento en una grúa se lo lleven, a ese nivel de absurdo ha incurrido el régimen, a la represión en este momento para generar terror”, dijo.

Tres diputados se refugiaron en sedes diplomáticas para evitar su captura. En la residencia del embajador de Argentina está Richard Blanco y en la del embajador de Italia, Mariela Magallanes y Américo De Grazia.

Este último anunció su decisión en Twitter: “No le daré el gusto a la narcodictadura de que me exhiba como trofeo y me use como rehén". Otros dos congresistas acusados, Luis Florido y Freddy Superlano, denunciaron presencia de funcionarios frente a viviendas de sus familias en los estados Lara y Barinas (oeste), respectivamente. Florido aclaró que está "a buen resguardo”. “Si podemos hablar de un golpe de Estado en Venezuela, aquí está: el desmontaje del Parlamento”, reaccionó Guaidó en una rueda de prensa en Caracas, donde acusó a Maduro de usar “terrorismo de Estado” para aferrarse al poder.

“Yo estoy al frente de la Operación Libertad y lo vamos a hacer en todo momento. ¿Por qué secuestrar entonces a Edgar Zambrano? Cuando somos todos los venezolanos los que queremos cambio”, dijo Guaidó, quien no descartó la posibilidad de ser encarcelado. “Si eso pasa tenemos una ruta clara que vamos a acelerar” para lograr “el cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres”, aseguró.

“Todos tenemos un riesgo, eso lo sabemos. Estamos más cerca de lograr el cese a la usurpación. No nos vamos a detener”, advirtió el opositor, quien también criticó el “golpe continuado” contra el Parlamento desde la Constituyente que “las últimas dos veces que ha sesionado es para allanar la inmunidad parlamentaria de nuestros diputados”.

“La línea roja ya nosotros la cruzamos hace tiempo, pero esta línea roja también depende de los aliados”, dijo al referirse a otras naciones que consideran ilegítima la presidencia de Maduro.

“Vamos a evaluar responsablemente estas acciones con los países que están dispuestos a colaborar de esta manera”, dijo.