Temer vuelve a prisión acusado de corrupción

El ex presidente brasileño Michel Temer se entregó este jueves a la Policía Federal de Sao Paulo, horas después de que un tribunal regional ordenara nuevamente su detención para cumplir prisión preventiva en el marco del escándalo de corrupción conocido como "Lava Jato".

Según precisa la agencia Brasil, el ex mandatario abandonó su residencia familiar de Sao Paulo a las 14.40 (hora local) en compañía de su abogado, Eduardo Carnelos, para dirigirse a la Superintendencia de la Policía Federal.

De esta manera, Temer acató la orden emitida horas antes por el Tribunal Federal de la Segunda Región (TRF-2), por dos votos a favor y uno en contra, para que vuelva a la cárcel de forma preventiva.

El ex presidente está sospechado de recibir sobornos en 2014, cuando era vicepresidente en el gobierno de Dilma Rousseff, a cambio de contratos de obras en la usina nuclear Angra 3, en el sur del estado de Río.

El Ministerio Público Federal (MPF) investiga "crímenes de corrupción, desvío de fondos y blanqueo de dinero", con "pagos ilícitos" efectuados por un empresario "para la organización criminal liderada por Michel Temer".

De acuerdo a la acusación de la Fiscalía, esa organización habría obtenido la promesa de recibir al menos 1.800 millones de reales (unos 470 millones de dólares) a través de un complejo sistema de empresas.

Temer fue detenido junto a otras nueve personas el pasado 21 de marzo en Sao Paulo y trasladado inmediatamente a río de Janeiro donde el juez Marcelo Bretas dictó prisión provisional para el político conservador. Sin embargo, cuatro días después fue liberado accediendo así a los 'habeas corpus' presentados por la defensa.

"Es una barbaridad", dijo el dirigente del Movimiento Democrático Brasileño (Pmdb) sobre su detención en una conversación telefónica que tuvo con el periodista Kennedy Alencar, de la radio local CBN, cuando, según contó él mismo, estaba en compañía de los policías federales.

El caso 'Lava Jato' es el mismo por el que el también ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva fue condenado en 2018 a más de doce años de cárcel. En su caso, se le declaró culpable de aceptar un tríplex de lujo en Sao Paulo como pago de la constructora brasileña OAS a sus favores políticos.

Temer, que ya tiene abiertas varias causas judiciales, llegó al Palacio de Planalto en 2011 como vicepresidente de Dilma Rousseff, pero en 2016, tras el juicio político (‘impeachment’) a la presidenta celebrado en el Congreso, se convirtió en el nuevo jefe de Estado, cargo que ocupó hasta el último 1° de enero, cuando cedió el poder a Jair Bolsonaro.