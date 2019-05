Guaidó no descartó recibir ayuda militar de Estados Unidos

A casi una semana del intento de levantamiento contra el presidente de Venezuela Nicolás Maduro, Juan Guaidó, líder de la oposición, reconoció los errores que los llevaron a no conseguir la renuncia del mandatario y habló una vez más sobre la posible intervención militar de Estados Unidos.

En diálogo con el diario The Washington Post, el jefe del Parlamento sostuvo: “Tal vez todavía necesitamos más soldados, y tal vez necesitamos más funcionarios del régimen dispuestos a apoyarlos, para respaldar la constitución, en alusión al fracaso del alzamiento.

“Debido al hecho de que hicimos lo que hicimos y no tuvo éxito la primera vez no significa que no sea válido. Estamos frente a un muro que es una dictadura absoluta. Hemos reconocido nuestros errores: lo que no hicimos y (lo que) hicimos demasiado”, agregó y luego dijo: “Sentarse con Maduro no es una opción. Eso sucedió en 2014, en 2016, en 2017. El fin de la usurpación es una condición previa para cualquier diálogo”.

En referencia a las varias veces que desde el gobierno estadounidense se habló sobre la chance de intervenir con militares el país, Guaidó indicó: “Creo que hoy en día muchos soldados venezolanos que quieren acabar con (las guerrillas de izquierda) y que ayudan a que llegue la ayuda humanitaria estarían felices de recibir cooperación para acabar con la usurpación. Es una gran noticia para Venezuela porque estamos evaluando todas las opciones. Es bueno saber que aliados importantes como los EE.UU. también están pensando en esta opción. Eso nos da la posibilidad de que si necesitamos cooperación, sabemos que podemos obtenerla”.