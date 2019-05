Echan a un ministro por el conflicto de los celulares chinos

El ministro de Defensa británico, Gavin Williamson, fue destituido ayer tras una investigación por filtraciones de una reunión secreta del gobierno sobre la empresa de telecomunicaciones china Huawei, pero el político negó de inmediato su responsabilidad.

En una carta dirigida a Williamson, la primera ministra Theresa May dijo que ya no podía tener “plena confianza” en él y que había “evidencia abrumadora” que apuntaba a su “responsabilidad en la filtración no autorizada”.

“No se ha identificado otra versión creíble de los eventos para explicar esta filtración”, agregó la carta, divulgada por la oficina de la conservadora May. Williamson negó haber sido la fuente de la filtración, en una carta que publicó en su cuenta de Twitter. El dirigente, ministro desde 2017, dijo que confiaba en ser reivindicado por otra investigación”.