Aseguran en España que el Psoe va a intentar un Gobierno “en solitario”

Tras su victoria este domingo, el Psoe ya piensa en el próximo Ejecutivo, pero por ahora no se pone plazos. La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, aseguró en la Cadena SER que “el Psoe va a intentar un Gobierno en solitario”, algo que va en línea con lo ya expresado por Pedro Sánchez durante las semanas de campaña. El presidente ha reiterado en las últimas semanas que su opción preferente era continuar al frente de un Ejecutivo “en solitario” en el que tendrían cabida “independientes de reconocido prestigio”. No obstante, en una entrevista con El País, afirmó que formar un Gobierno de coalición con Unidas Podemos no le supondría “ningún problema”. También la presidenta del Psoe y senadora electa, Cristina Narbona, afirmó este lunes que su partido no descarta gobernar en minoría, aunque ha puntualizado que “no hay ninguna prisa” en tomar decisiones sobre las posibles opciones. “Somos imprescindibles para que haya un Gobierno de izquierdas”, subrayó Pablo Iglesias tras el recuento electoral. Por su lado, Ciudadanos cerró este lunes la puerta a cualquier negociación para investir a Sánchez como presidente.

“Pensamos que tenemos un respaldo más que suficiente para ser el timón de este barco. Sabemos perfectamente que Unidas Podemos nos ha ayudado mucho y nos refuerza en sentido progresista. Pero pensamos que podemos seguir avanzando en esta fórmula que hemos iniciado. Es una fórmula con la que hemos sacado las convalidaciones de nuestras normas con todos los grupos de la Cámara”, explicó Calvo sobre las posibilidades del Psoe de intentar un Gobierno monocolor. Otra alternativa sería abrir el Ejecutivo al partido de Iglesias y sus confluencias. “Como partido y como Gobierno la gente nos ha entendido muy bien”, señaló la vicepresidenta.

En cambio, la opción de una alianza con Albert Rivera no cuenta con muchos adeptos en el partido en el Gobierno. Tampoco entre los militantes y simpatizantes que la noche del domingo expresaron su rechazo a Sánchez a un pacto con Ciudadanos. “¡Con Rivera no! ¡Con Rivera no!”, corearon. “Creo que ha quedado bastante claro, ¿no?”, les respondió el líder del Psoe desde lo alto de una plataforma levantada delante de la sede de los socialistas en la calle Ferraz. “No vamos a hacer cordones sanitarios como ellos. La única condición que vamos a poner es la Constitución y avanzar hacia la justicia social, la regeneración y limpieza política”, añadió a continuación Sánchez. De esta forma, nadie le podría reprochar al Psoe que responda a Ciudadanos de la misma manera, con un bloqueo como el que la dirección del partido de Rivera aprobó antes del inicio de la campaña electoral.