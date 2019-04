Lula respondió a la reducción de su condena: “La pena tiene que ser cero”

“El problema no es reducir la pena, la pena tiene que ser cero (...) hasta ahora no tuve derecho a un juicio justo”, comentó Luiz Inácio Lula da Silva al conocer el fallo del Superior Tribunal de Justicia brasileño.

Los jueces aprobaron el martes la reducción en 4 años y 3 meses de la condena del ex presidente, pero rectificaron los fallos de la primera y segunda instancia que lo imputaron por corrupción y lavado de dinero en el marco de la megacausa Lava Jato.

Además, aseguran que el ex presidente no cuenta con recursos para pagar la fianza que le permitiría recuperar parcialmente la libertad dentro de unos seis meses.

Para poder pasar al régimen de encarcelamiento “semiabierto”, en el que el reo está en libertad de día y vuelve a la cárcel por las noches, Lula tendrá que desembolsar 3 millones de reales, monto que no está en condiciones de afrontar, según sus allegados.

“Abogados y amigos de Lula piensan en organizar una colecta voluntaria para que pague la multa del Superior Tribunal de Justicia”, informó ayer un diario de San Pablo.