Refugiados venezolanos podrían superar los ocho millones para fines de 2020

El Informe preliminar sobre la crisis de migrantes y refugiados venezolanos en la región es un documento realizado por la OEA (Organización de Estados Americanos) que se dio a conocer en las últimas semanas. Desde las causas que impulsan el éxodo hasta el pronóstico de lo que puede llegar a pasar en los próximos años, es un trabajo que busca contextualizar y ponerle cifras a una de las tragedias más resonantes de este tiempo. En este sentido, el pronóstico no resulta alentador: de no mediar cambios significativos en la situación, la cantidad de migrantes venezolanos podría superar las 8 millones de personas para fines de 2020.

El informe, al que tuvo acceso Clarín y que fue hecho por el grupo de trabajo para la crisis de refugiados venezolanos de la OEA, está estructurado en torno a tres puntos esenciales. En primer lugar, busca explicar las causas que impulsan la migración masiva de venezolanos; luego, intenta poner en contexto las cifras de este éxodo, en comparación con eventos similares en Siria y Afganistán; por último, traza un pronóstico sobre lo que podría pasar en 2019 y 2020 y revisa cuál es el estado del financiamiento que se está invirtiendo en la cuestión.

El objetivo del informe, tal como se aclara en las primeras páginas, es contribuir a "crear las bases para un acuerdo regional que brinde atención y protección a los migrantes y refugiados venezolanos en el continente americano". El paso siguiente es la confección de un nuevo informe, que se estima estará listo en junio, en donde darán "recomendaciones para los gobiernos para la atención y protección" de quienes debieron huir.

El coordinador del grupo de trabajo es el venezolano David Smolansky. Consultado por Clarín vía mail, explicó que el acuerdo regional está bastante avanzado, y que dentro de él estarían "la mayoría de los miembros de la OEA, con especial énfasis en aquellos lugares donde hay mayor cantidad" de damnificados. "A los gobiernos se les recomendará darles atención y protección a los migrantes y refugiados venezolanos, y estarán enfocadas en cuestiones como seguridad ciudadana, Derechos Humanos, capacitación, integración laboral y salud, entre otras", completó.

Para hacer el informe, el grupo basó su labor en un trabajo de campo (visitaron tres veces la frontera entre Colombia y Venezuela), consultas a la sociedad civil e investigaciones y aportes propios.

Las penurias que desde hace varios años vienen sufriendo los venezolanos han quedado documentadas en numerosos artículos y reportes. En este sentido, el informe confeccionado por la OEA busca establecer una narración de la tragedia a través de números y cifras.

Hasta fines de 2018, alrededor de 3,4 millones de venezolanos (más del 10% de la población) habían huido a diversos destinos de Latinoamérica y el Caribe (el informe sólo da cuenta de las migraciones en la región, por lo que no toma en cuenta a quienes emigraron a Europa o Estados Unidos).