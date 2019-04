Grupo comando asesinó a 14 personas

Catorce personas, entre ellas un menor de edad, fueron asesinadas por un grupo de hombres armados que dispararon en una fiesta en Veracruz, un violento estado del este de México donde los cárteles narcotraficantes mantienen una sangrienta guerra por el territorio.

El ataque ocurrió por la noche en el municipio de Mnatitlán "cuando sujetos arribaron al lugar preguntando por una persona conocida como El Beky', momento en que realizaron las detonaciones, privando de la vida a ocho hombres, cinco mujeres y un menor", indica un comunicado de la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

Además, tres hombres y una mujer resultaron lesionados en el ataque, que ocurrió en un "convivio familiar", añadió la institución.

Tras la balacera, los sobrevivientes estaban conmocionados. "Sentí la pistola en mi cabeza, el tipo me apuntó. Yo me agaché y no me disparó", dijo bajo el anonimato una mujer de 50 años que se encontraba en la fiesta vestida con un colorido traje tradicional mexicano.

Otra joven, cuyo hermano fue asesinado, aseguró que "eran como seis sujetos que llegaron disparando a todos. Vieron que uno tenía un bebé en los brazos y aun así le disparaban y le disparaban".

"Casi todos se tiraron al suelo y ellos les decían que se voltearan a verlos. Que los vieran mientras les disparaban para matarlos", añadió consternada sin dar su nombre.

Fuerzas federales y estatales lanzaron un operativo de búsqueda de los responsables mediante puestos de revisión y filtros de seguridad en puntos aledaños al lugar.

De acuerdo con los primeros reportes policiales, "El Beky" es señalado como propietario de un bar ubicado en el municipio de Minatitlán, indicó Seguridad Pública, que ya solicitó a la fiscalía estatal realizar las investigaciones.