Assange se enfrenta a cinco años de prisión en EE.UU.

El fundador de Wikileaks, Julian Assange, se enfrenta a una pena máxima de cinco años de prisión en Estados Unidos por haber “conspirado” para robar información confidencial del gobierno, informó ayer el Departamento de Justicia estadounidense, tras su detención en la embajada de Ecuador en Londres.

“Assange ha sido acusado de conspiración para cometer una intrusión en computadoras (...). Se enfrenta a una pena máxima de cinco años en prisión en caso de ser declarado culpable”, señaló el Departamento de Justicia.

En un comunicado explica que el especialista informático, de 47 años, fue detenido por estar implicado en “una acusación federal por conspiración para infiltrarse en ordenadores al acordar descifrar la clave de un ordenador del gobierno con información clasificada”.

Agrega que en marzo de 2010, Assange coordinó con la ex militar Chelsea Maning para acceder a información clasificada del gobierno. Manning -que por aquel entonces era analista de Inteligencia para el Departamento de Estado- filtró en 2010 al portal Wikileaks más de 700.000 documentos con información clasificada de las guerras de Irak y Afganistán que puso en jaque a la diplomacia estadounidense y alimentó el debate sobre el papel de Washington en el mundo.

Lo que revela la acusación es que Estados Unidos no sólo lo considera un mero receptor de información, sino un colaborador activo para obtener acceso a la misma. “Manning, que tenía acceso a los computadores debido a sus obligaciones como analista de inteligencia, estaba empleando los equipos para descargar informes clasificados y transferirlos a WikiLeaks”, añade.

El Departamento de Justicia considera que el descifrado de la clave “habría permitido a Manning conectarse a los equipos con un usuario ajeno” al propio, lo que “habría hecho más difícil” que los investigadores identificaran la fuente de las filtraciones.

Assange pidió asilo en la embajada de Ecuador en Londres en 2012 para evitar ser extraditado a Suecia, donde la Justicia lo requería por presuntos delitos sexuales, causa que está cerrada. Obtuvo la nacionalidad ecuatoriana mientras Rafael Correa era el presidente del país latinoamericano.

Sin embargo, con la llegada al poder de Lenín Moreno, antiguo vicepresidente de Correa, la situación cambió para el australiano, quien no solo perdió la protección sino también la nacionalidad ecuatoriana luego de reiteradas amenazas.

El retiro de la condición de asilado diplomático que gozaba Assange fue una decisión “soberana” tomada por Ecuador en el límite de la paciencia de su gobierno, dijo el presidente Moreno, mientras que su antecesor consideró al caso como “un crimen que la humanidad nunca olvidará”.

El caso Assange profundizó la grieta ecuatoriana abierta entre los seguidores de Moreno y de Correa, otrora socios y ahora encarnizados adversarios políticos.