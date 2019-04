Caso Odebrecht: detuvieron al ex presidente de Perú

El ex presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski fue detenido ayer en el marco de una investigación de lavado de dinero ligada al caso Odebrecht.

La orden fue solicitada por el fiscal José Domingo Pérez, miembro del equipo especial que investiga a la élite política peruana acusada de recibir sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.

Kuczynski salió ayer de su casa en Lima detenido por la Policía Nacional en cumplimiento a una orden de detención preliminar por diez días.

Mientras era trasladado a las oficinas de la Policía, Kuczynski publicó en su cuenta de Twitter que recibió la disposición del Poder Judicial de “detenerme preliminarmente por diez días”.

“Es una arbitrariedad. He colaborado absolutamente con todas las investigaciones y asistido puntualmente a todas las citaciones de las autoridades judiciales”, anotó.

“Nunca rehuí de la justicia”, remarcó el ex gobernante, que fue elegido a la presidencia de Perú en 2016 y renunció en 2018 por sus presuntos vínculos con Odebrecht.

“Me allané absolutamente a todas las investigaciones. Nunca me opuse ni opongo a ninguna investigación”, agregó a raíz de las pesquisas iniciadas por las obras adjudicadas durante el gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006), en el que fue primer ministro y titular de Economía.

Kuczynski admitió que es “un momento muy duro para mí pero lo afrontaré con la entereza de quien solo tuvo el anhelo de tener un mejor país”.

Su defensa ha anunciado que apelará la medida porque el ex mandatario siempre ha colaborado con las investigaciones de la Fiscalía y ha aceptado el impedimento de salida del país dictado tras su renuncia a la presidencia de Perú.

De acuerdo a la resolución, el juez Jorge Luis Chávez señala que el Ministerio Público presentó como “hecho precedente” los “actos de blanqueo de capital en los que ha incurrido” el ex presidente como consecuencia de “su intervención en presuntos actos de corrupción” vinculados a dos proyectos que fueron concesionados a Odebrecht.

Los proyectos son la Carretera Interoceánica tramos 2 y 3, y el proyecto de irrigación e hidroenergético Olmos, adjudicados en el gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006), prófugo de la Justicia por un millonario soborno entregado por Odebrecht y con pedido de detención.

Además, un juzgado de Lima ordenó el ingreso al domicilio del ex presidente, de 80 años, así como de otras dos personas ligadas al político, una de ellas su secretaria personal.

Mercedes Aráoz, segunda vicepresidenta de Perú, afirmó que le parecía “sorprendente” la decisión judicial. “No entiendo por qué este tipo de acción, él ha colaborado con todo”.

La Justicia relaciona a Kuczynski con presuntos delitos relacionados con la construcción de la “Carretera Interoceánica”, una vía terrestre que conecta Brasil con Perú, así como el proyecto Olmos, una represa en el norte del país.