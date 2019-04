Río de Janeiro: el temporal ya deja diez muertos y declaran emergencia

El temporal que castiga a la ciudad de Río de Janeiro desde el lunes deja por el momento un saldo de diez muertos, inundaciones, deslizamientos, casas arrasadas por el barro, autos arrastrados por el agua y árboles caídos.

Las autoridades tuvieron que cancelar las clases y exhortaron a la gente evitar el tráfico no esencial. Piden que las personas se queden en sus casas salvo casos extraordinarios.

Los torrentes bajaban ayer por las calles, arrastraban autos y derribaban árboles en medio de lluvias que comenzaron a la hora pico del lunes por la tarde. El alcalde Marcelo Crivella dijo que la ciudad enfrentaba una “crisis”.

Cayeron 152 milímetros de lluvia en cuatro horas el lunes, superando el promedio de abril. El barrio del jardín botánico, un destino turístico, fue uno de los más afectados, con 231 milímetros de lluvia en 24 horas.

Sonaron las sirenas en 20 zonas de riesgo de inundaciones para que la gente fuera a los lugares seguros. Pero algunos vecinos denunciaron que al no haber luz las alarmas no sonaron.

Las víctimas murieron ahogadas, electrocutadas o arrastradas por aludes. Las favelas son particularmente vulnerables a los aludes. Las autoridades dijeron que más de 100 comunidades han sido clasificadas con “alto riesgo geológico”.