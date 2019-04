Ecuador desmintió la expulsión del activista Assange

Partidarios de Julian Assange se concentraron ayer ante la embajada de Ecuador en Londres luego de que WikiLeaks tuiteara que su fundador será expulsado del edificio en “horas o días”, pero el gobierno ecuatoriano dijo que se trata de “rumores infundados”.

La policía británica desplegó agentes armados frente al edificio de ladrillos a la vista y balcones y marcos de ventana blancos, pero no se vieron movimientos inusuales y ninguna autoridad hizo comentarios sobre el ciberactivista.

Assange no sale de la embajada desde 2012, porque teme que si abandona el terreno diplomático ecuatoriano será arrestado y extraditado a Estados Unidos por haber publicado miles de documentos militares y diplomáticos clasificados a través de WikiLeaks.

En un tuit, WikiLeaks citó el jueves a una “fuente de alto rango” del gobierno de Ecuador, a la que no identificó, según la cual el ciberactivista australiano será expulsado de la embajada en “horas o días”.

Sin embargo, el canciller ecuatoriano, José Valencia, calificó las afirmaciones de “rumores infundados”.

“Rumores de la ‘inminente’ salida de Assange vienen desde meses atrás. El Gobierno no hará comentarios sobre los actuales rumores infundados, que además son insultantes”, señaló el titular de la diplomacia ecuatoriana en Twitter.

“El asilo diplomático es una facultad soberana de un Estado, que tiene el derecho de otorgarlo o retirarlo unilateralmente cuando lo considere justificado”, recalcó.

En un comunicado difundido horas antes, WikiLeaks dijo hoy que obligar a Assange a salir de la embajada sería ilegal y una violación de la ley internacional sobre refugiados.

Algunos simpatizantes del periodista se congregaron en el exterior de la embajada con pancartas de apoyo, en las que pedían que se le permita salir sin miedo a ser detenido.

Ante el edificio se estacionó luego una furgoneta portando un cartel con la imagen de Assange amordazado con una bandera de Estados Unidos y un mensaje que rezaba: “Libertad de expresión”, informó la agencia de noticias EFE.



La policía la hizo retirar.

El caso Assange se remonta a 2012, cuando el activista se encontraba bajo arresto domiciliario en Londres por un proceso de extradición a Suecia por cargos de agresión sexual.

El australiano violó su libertad bajo fianza y pidió refugio en la embajada de Ecuador en Londres, y el país sudamericano lo aceptó para evitar que sus derechos fueran violados en una posible extradición de Suecia hacia suelo estadounidense.

En mayo de 2017, la Justicia de Suecia cerró la investigación abierta en 2010 contra el ciberactivista.

El gobierno británico dijo, de todos modos, que Assange será detenido apenas salga de la embajada.