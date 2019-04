Se estancaron las negociaciones de Theresa May con laboristas

El opositor Partido Laborista británico comunicó ayer que las conversaciones con el gobierno sobre el Brexit no lograron progresos, mientras que líderes europeos señalaron que la primera ministra Theresa May no los convenció de la necesidad de conceder una prórroga a la salida del Reino Unido del bloque.

May escribió a Bruselas ayer pidiendo a los líderes de la Unión Europea un aplazamiento del Brexit -previsto para el próximo viernes- hasta el 30 de junio. Sin embargo, desde el bloque insistieron en que primero debe presentar un plan viable para garantizar que su acuerdo de divorcio es aprobado en el Parlamento.

Los laboristas, a quienes May acudió con reparos después de que los legisladores rechazaron tres veces su pacto, dijeron que el gobierno “no ha ofrecido un cambio o compromiso real” en tres días de conversaciones. “Instamos a la primera ministra a presentar cambios genuinos a su acuerdo”, indicó un comunicado.

El portavoz laborista para el Brexit, Keir Starmer, dijo que su partido quiere que las negociaciones prosigan, pero el estancamiento hace menos probable que May pueda presentar una estrategia clara ante los 27 líderes de la UE restantes en la cumbre que se celebrará el miércoles y mucho menos convencerlos.