Londres ya tiene 10 mil policías listos ante la posibilidad de una caótica salida de Europa

Al menos 10.000 policías británicos se preparan con un entrenamiento especial para enfrentar disturbios y saqueos en el caso de un No Acuerdo en el Brexit el próximo 12 de abril.

Cuando los británicos acumulan comida y stocks de medicamentos para al menos tres meses por el miedo a las carencias si el divorcio con la Unión Europea se produce, el jefe de la policía de Heredfordshire y vocero del consejo de la policía nacional, Charlie Hall, anunció que “los policías protegerán infraestructura, puertos, estaciones de trenes y supermercados” si el No Acuerdo es el resultado de las negociaciones.

Puede haber 10.000 camiones esperando poder cruzar la frontera de Dover hacia el continente y viceversa, si Gran Bretaña sale sin acuerdo y sin transición de la Unión Europa. Los empresarios británicos han colmado la capacidad de almacenaje en depósitos y cámaras frigoríficas para frenar un eventual desabastecimiento. Lo mismo han hecho los laboratorios farmacéuticos, especialmente con remedios oncológicos, para diabéticos y diálisis.

Si no hay acuerdo, los productos británicos y europeos van a ser sometidos a nuevos chequeos aduaneros que hoy no existen entre el reino y el continente. Inspección de las valijas de los pasajeros y de los camiones transportando mercaderías, que van a crear trastornos mayores y colas en el Eurotúnel que une a Gran Bretaña con Francia y en los puertos.

En ese clima se temen disturbios en puertos, estaciones de tren, aeropuertos y saqueos en los supermercados.

Algunos establecimientos están trabajando directamente con la policía local para coordinar si se producen saqueos o intentos de hacerlo en sus negocios.

Los delitos referidos al Brexit han escalado en un país dividido entre europeos y anti europeos por el divorcio con la UE como en una guerra civil.