Theresa May se juntó con el líder de la oposición para desbloquear el Brexit

La primera ministra británica, Theresa May, se reunió con el líder de la oposición, el laborista Jeremy Corbyn, en busca de un compromiso que evite una caótica salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE) dentro de nueve días.

En un giro que indignó a muchos en su Partido Conservador, y que podría determinar el destino del país y de su gobierno, May dejó de lado la estrategia que había seguido hasta ahora y celebró conversaciones “constructivas” con Corbyn.

El acuerdo de divorcio alcanzado entre May y la UE fue rechazado tres veces por el Parlamento británico, y, sin otro a la vista, la paciencia de Bruselas se está agotando de cara al plazo del 12 de abril para poner fin a 46 años del Reino Unido en el bloque.

La premier dijo que pedirá a la UE otro “corto” aplazamiento en la fecha de salida para evitar un Brexit sin acuerdo el 12 de abril, algo que podría ser catastrófico para le economía tanto británica como europea.

“El país necesita una solución, merece una solución, y estoy trabajando para encontrarla”, dijo May ante la Cámara de los Comunes.

Tras el encuentro, tanto el gobierno como el líder laborista lo calificaron de “constructivo” y dijeron que sus respectivos equipos continuarán las conversaciones hoy.