Dejaron sus cargos tres ministros de Macron

Tres ministros del Gobierno de Emmanuel Macron, Nathalie Loiseau, Benjamin Griveaux y Mounir Mahjoubi, dejan sus cargos de manera precipitada por razones electorales.

El portavoz del Gobierno francés, Benjamin Griveaux, figura muy cercana al presidente Emmanuel Macron, renunció ayer para presentar, salvo imprevistos, su candidatura a las próximas elecciones por la Alcaldía de París.

Por su parte, la secretaria de Estado de Asuntos Europeos, Nathalie Loiseau, encabezará la lista del partido de Macron en las elecciones europeas. Mientras que el secretario de Estado del Digital, Mounir Mahjoubi, podría también presentarse a las elecciones municipales en París que se celebrarán el año que viene, según coincide prensa y analistas franceses.

Griveaux publicó un mensaje de despedida en las redes sociales en el que no confirmó su candidatura a la Alcaldía parisina, ahora en manos de la socialista Anne Hidalgo, pero donde sí adelantó que “una página se cierra, (pero) otra va a escribirse”.

Aseguró que ha tomado su decisión “de pleno acuerdo con el presidente de la República y el primer ministro”, Edouard Philippe, y les agradeció su confianza por “una formidable aventura humana al servicio de los franceses”.

Es probable que las tres salidas den lugar a una pequeña reorganización de gabinetes en los próximos días en el Gobierno francés, aunque por ahora no declararon más detalles al respecto.