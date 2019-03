May ofrece su renuncia si se aprueba el acuerdo del Brexit

La primera ministra Theresa May ofreció el miércoles su renuncia a cambio de que el Parlamento apruebe su acuerdo con la Unión Europea para el Brexit. Pese a todo, está por verse si la oferta será suficiente para convencer a los parlamentarios indecisos con su propuesta.

La oferta que May hizo a los diputados conservadores consiste en que, si logra llevar a cabo el Brexit, dejará el cargo antes de la “próxima fase de negociación” con Bruselas, según un legislador presente en la reunión.

May afirmó que “no seguiría en el cargo para la próxima fase de las negociación”, es decir la relativa a la futura relación con la Unión Europea, dijo el diputado conservador James Cartlidge al término del encuentro.

“He escuchado muy claramente el estado de ánimo del partido en el Parlamento. Sé que hay un deseo de un nuevo enfoque y un nuevo liderazgo para la segunda fase de las negociaciones de Brexit, y no me interpondré en ese camino”, afirmó la premier de acuerdo con un extracto de su carta publicada por The Guardian.

Y continúa afirmando que está “preparada para dejar el cargo antes de lo que pretendía”, con el objetivo de hacer lo correcto para el país y para el partido.

“Les pido a todos en esta sala que respalden el acuerdo para que podamos completar nuestro deber histórico: cumplir con la decisión del pueblo británico y dejar la Unión Europea con una salida ordenada y sin contratiempos”, concluye la carta remitida por Downing Street.

Mientras se esperan las primeras repercusiones al anuncio, la libra esterlina registró una leve caída.

La Cámara de los Comunes programó un debate de cinco horas sobre un amplio abanico de alternativas y más tarde los legisladores votarán por las opciones que estarían dispuestos a aceptar. Las ideas más populares pasarán a una segunda ronda de votos el lunes para tratar de encontrar una solución mayoritaria.

El debate se celebrará dos días después de que los legisladores retiraron el control de la agenda parlamentaria al gobierno ante el temor a que el país se encaminase a un caótico Brexit en cuestión de semanas y sin plan de salida.

La primera ministra dijo que considerará el resultado de las “votaciones indicativas”, pero se ha negado a comprometerse con el resultado.

Los diputados presentaron 16 opciones para su consideración pero se espera que el presidente de la Cámara de los Comunes, John Bercow, las reduzca a alrededor de media docena antes del inicio de la sesión. Entre las propuestas está dejar el bloque sin un acuerdo, permanecer dentro de la unión aduanera y el mercado único y celebrar un nuevo referéndum sobre la membresía.

Casi tres años después de que los británicos votasen a favor de dejar la UE, la fecha y los términos para ello siguen en el aire. La semana pasada, Bruselas concedió a Londres una demora sobre la fecha prevista inicialmente, el 29 de marzo, agregando que si el Parlamento británico respalda el acuerdo de divorcio propuesto, el proceso podrá consumarse el 22 de mayo.

Si esto no ocurre, el gobierno de May tiene hasta el 12 de abril para decirle a los otros 27 socios qué planea hacer: salir sin acuerdo, cancelar el Brexit o proponer una vía radicalmente nueva.