Venezuela y el comercio, los temas del viaje de Bolsonaro a Washington

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, inició ayer su primera visita oficial a Estados Unidos, que durará tres días y comenzó anoche con una cena en la embajada en Washington con algunos funcionarios y referentes influyentes, entre ellos Steve Bannon, el ex asesor de Donald Trump y uno de los principales ideólogos de la extrema derecha en el país.

Los dos temas que concentrarán la atención de la visita oficial serán la coordinación de los esfuerzos regionales para apoyar al presidente interino proclamado por la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, y la reactivación del comercio bilateral para que Estados Unidos destrone a China y vuelva a ser el principal socio de Brasil.

El portal online de la revista Época adelantó que de la cena también participaron empresarios, banqueros, editores e intelectuales, y contó que el hijo del mandatario y diputado, Eduardo Bolsonaro, ya tuvo el sábado una reunión previa con Bannon.

No es la primera vez que el diputado Bolsonaro y Bannon se reúnen.

En agosto pasado, en plena campaña, se reunieron y el hijo del entonces candidato presidencial brasileño lo celebró en Twitter.

“Fue un placer reunirse con Steve Bannon, estratega de la campaña presidencial de Donald Trump. Tuvimos una gran conversación y compartimos la misma visión del mundo. Dijo que está muy entusiasmado con la campaña de Bolsonaro y sin dudas estaremos en contacto para unir fuerzas, especialmente contra el marxismo cultural”, escribió entonces el diputado.

Después de esta primera cita en Washington, Bolsonaro tiene planeado participar hoy de diferentes foros económicos, uno de ellos sobre inversiones promovido por la Cámara de Comercio, y otro sobre “el futuro de la economía brasileña”, organizado por el Comité Empresarial Brasil-Estados Unidos.

Mañana se reunirá, primero, con el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, en la Blair House, la residencia que la Presidencia estadounidense ofrece a sus invitados especiales y que forma parte del complejo de la Casa Blanca.

Más tarde, lo recibirá Trump en el Salón Oval de la Casa Blanca para una reunión privada.

Bolsonaro viajó con una comitiva que incluye a seis de sus 22 ministros, entre ellos el canciller Ernesto Araújo, el titular de Economía, Paulo Guedes, y el de Justicia y Seguridad Pública, el ex juez que condenó a prisión al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Sergio Moro.

Agenda

Ambos gobiernos reconocieron que la situación en Venezuela será prioridad en las discusiones. “Reiteraremos nuestro compromiso de defensa de la democracia, especialmente en la región y más específicamente en Venezuela, en lo que venimos actuando de forma muy incisiva”, afirmó el canciller brasileño, Ernesto Araújo, en una reciente transmisión en vivo a través de Facebook junto a Bolsonaro.

Brasil y Estados Unidos fueron de los primeros países en reconocer al líder de la Asamblea Nacional (Parlamento), Juan Guaidó, como presidente interino de Venezuela al considerar que Nicolás Maduro está usurpando el poder.

Si bien Washington se ha manifestado a favor de medidas más extremas para presionar a Maduro, Brasilia ha dicho que espera una salida pacífica y ha descartado una intervención militar.

Bolsonaro ya anticipó que aprovechará la visita para firmar un acuerdo de salvaguardas tecnológicas que permitan que Estados Unidos lance cohetes transportadores de satélites desde Alcántara, una base espacial brasileña que por su ubicación estratégica, próxima a la línea del Ecuador, permite un significativo ahorro de combustible.