Alerta terrorista en Londres por el hallazgo de tres artefactos explosivos

La unidad antiterrorista de la policía británica investiga tres paquetes con pequeños dispositivos explosivos caseros que fueron hallados este martes en edificios de los aeropuertos londinenses de Heathrow y London City Airport, así como en la estación de tren de Waterloo.

Las autoridades a cargo consideran, según informaron en un comunicado, que existe un vínculo entre los tres dispositivos recibidos entre las 09.55 y las 12.10, hora GMT, en esas ubicaciones. Los primeros análisis indicaron que los paquetes, consistentes en sobres acolchados del tamaño A4 y uno de los cuales fue abierto por el personal de un edificio de oficinas aledaño a Heathrow, tenían la capacidad de “iniciar un pequeño fuego”.

Las fuerzas de seguridad aseguraron que mantienen la “mente abierta” sobre las posibles motivaciones detrás del envío de los explosivos.

Los vuelos programados en los dos aeropuertos londinenses no se vieron afectados, si bien la estación de metro del London City Airport fue clausurada temporalmente como medida de precaución, y ya ha sido reabierta.

El primero de los tres dispositivos, contenido en un sobre postal blanco, fue recibido en The Compass Centre, donde se ubican algunas oficinas de gestión de Heathrow.

Al abrirlo, se inició una deflagración que quemó parte del paquete, según informó la policía, que detalló que nadie resultó herido.

A las 11.40, hora GMT, los agentes recibieron una llamada alertando de otro paquete sospechoso que fue detectado en la sala donde se almacenan los envíos de correos de la estación de Waterloo, en el centro de Londres.

La estación no fue evacuada ni se suspendieron servicios ferroviarios, si bien una zona en el exterior del edificio fue acordonada por la policía.

A última hora de la mañana se produjo un nuevo aviso desde City Aviation House, el edificio donde se encuentran las oficinas principales del London City Airport, cuyo personal fue evacuado como medida de precaución.