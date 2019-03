Guaidó llegó a Venezuela y habló ante una multitud: "Estamos más fuertes que nunca"

El presidente interino de Venezuela designado por el Parlamento, Juan Guaidó, anunció hoy que se reunirá mañana con dirigentes de sindicatos de trabajadores estatales, a los que procura convencer de que reconozcan a su gobierno, y convocó a una nueva movilización callejera para el sábado próximo.

Lo hizo este mediodía, al hablar frente a miles de venezolanos en la plaza Alfredo Sadel, del barrio caraqueño Las Mercedes, poco después de haber regresado a Venezuela luego de diez días fuera del país.

"Para este martes convocaremos a los empleados públicos, a los sindicatos; no podemos permitir que la burocracia siga secuestrada, llegó el momento de decir basta y dejar sin funcionamiento al régimen" del presidente chavista Nicolás Maduro, dijo Guaidó ante la multitud.

Además, señaló que mañana hará "anuncios importantes" al país y que "el sábado, toda Venezuela vuelve a las calles para movilizarse decidida y determinadamente por su libertad".

"No nos van a detener, estamos más fuertes que nunca", subrayó Guaidó en su mensaje a la concentración de venezolanos que aspiran a que cese el gobierno de Maduro, cuyo mandato actual no reconocen por provenir de elecciones en las que no participó la oposición al chavismo por falta de garantías de imparcialidad.

Guaidó llegó este mediodía al aeropuerto internacional de Maiquetía, en el estado Vargas vecino de Caracas, en medio de un fuerte dispositivo de seguridad, pues lo esperaba allí una docena de representantes diplomáticos de países que lo reconocen como gobernante de Venezuela.

Había salido del país el 22 de febrero, para presenciar en la ciudad fronteriza colombiana Cúcuta un recital organizado para contribuir con la ayuda humanitaria que el presidente interino y sus simpatizantes esperaban ingresar en Venezuela al día siguiente.

Sin embargo, el operativo de ingreso de la ayuda fracasó y Guaidó -que tenía prohibida la salida de Venezuela por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) controlado por el chavismo- quedó en Colombia.

Allí inició una gira en la que fue recibido con honores de jefe de Estado por los presidentes de Colombia, Iván Duque; Brasil, Jair Bolsonaro; Paraguay, Mario Abdo Benítez; la Argentina, Mauricio Macri, y Ecuador, Lenín Moreno.

Ayer, al salir de Ecuador, anunció que regresaría hoy a Caracas, lo que generó incertidumbre debido a las amenazas de Maduro de encarcelarlo apenas llegara y a las advertencias de la Unión Europea, Estados Unidos y varios países de América latina de que tomarían represalias si algo sucedía a la seguridad de Guaidó.