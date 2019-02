Alertan que llevará tiempo realizar nuevas elecciones

Expertos de la OEA advirtieron durante una sesión extraordinaria del Consejo Permanente sobre Venezuela, que realizar nuevas elecciones en ese país "llevará tiempo" y señalaron como condición imprescindible –en un pronunciamiento inédito- que previamente Nicolás Maduro deje el poder.

Los técnicos de la Organización de los Estados Americanos (OEA) aseguraron que el organismo puede garantizar comicios transparentes en Venezuela, sacudida desde hace más de tres semanas por una pugna de poder entre Maduro y el parlamentario opositor Juan Guaidó, reconocido por más de 50 países como presidente interino.

Guaidó se autoproclamó el 23 de enero con miras a organizar nuevas elecciones tras considerar que Maduro ganó de forma fraudulenta el mandato hasta 2015 que inicio el 10 de enero.

Francisco Guerrero, secretario de Fortalecimiento de la Democracia de la OEA, dijo que "celebrar elecciones con el sistema electoral en las condiciones actuales no es posible y repararlo llevará tiempo", tras tildar de "espurios" los últimos comicios. Y añadió: "es una condición sine qua non la salida de Nicolás Maduro".

Brenda Santamaría, jefa de la Sección de Observación Electoral de la OEA, destacó que una vez convocadas nuevas elecciones en el marco de un gobierno de transición, es posible desplegar en Venezuela una misión "que dé seguimiento a todo el proceso".

Este planteo fue bienvenido por las delegaciones de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú, que ya reconocieron a Guaidó. En contra se pronunciaron Nicaragua y Venezuela, que denunciaron un "golpe de Estado" y llamaron a respetar el principio de no intervención.

Pero el vicecanciller de Maduro, Samuel Moncada, fue más allá, con un enardecido discurso sobre la "pesadilla" que vive Venezuela. "Se ha construido una montaña de mentiras, falsedades, manipulaciones, calumnias, todo un mundo paralelo", dijo Moncada, arremetiendo contra el presidente estadounidense Donald Trump, al que acusó de "asfixiar" a Venezuela con sanciones y de "saquear" las riquezas del país.