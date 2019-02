Trump declaró emergencia nacional para construir el muro en la frontera sur

Los motivos han cambiado, pero el objetivo principal no. Desde hace un siglo Estados Unidos quiere construir una barrera divisoria en la frontera con México.

Este viernes el presidente Donald Trump declaró la emergencia nacional para obtener el financiamiento necesario para la construcción de su anhelado muro a lo largo de los 3.169 kilómetros que mide la frontera.

El tráfico de drogas y la infiltración de migrantes indocumentados que representan un peligro para los estadounidenses, son los principales argumentos que esgrimió Trump durante su anuncio. En 1919 el Departamento de Guerra comenzó la construcción de una barrera divisoria para detener a los "bandidos mexicanos" y a los "ladrones de ganado".

El gobierno estadounidense erogó hace un siglo USD $7 millones en la construcción de 50 puestos de vigilancia entre los que había barracas y barreras de madera a lo largo de 1.931 kilómetros.

Doce de los 50 puestos fueron catalogados como "fuertes" que albergaban a más de 100 efectivos. El proyecto total facilitaba la vigilancia de 10.000 efectivos y era considerada la "segunda línea de defensa" por el Departamento de Guerra.

El entonces secretario de Guerra Crowell, aseguró a The Arizona Republican que la barrera no era un gesto bélico contra México, sino contra los criminales mexicanos, sin embargo, acotó que en caso de que hubiera problemas en el futuro con los mexicanos, la barrera ya estaba lista para defender la seguridad nacional.

El siglo anterior había sido convulso en la relación binacional. La invasión estadounidense a México se registró entre 1846 y 1848. Después de la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo, Estados Unidos anexó a su territorio parte de los estados de California, Texas, Arizona y Nuevo México. El proyecto de 1919 dividió la frontera en 12 distritos de patrullaje entre los que estaban: Brownsville, Rio Grande, Laredo, El Paso, Columbus, Del Rio y Eagle Pass.

Los esfuerzos por construir una barrera física de gran magnitud en la frontera continuaron con la administración de Bill Clinton. En 1993 firmó una orden para construir miles de kilómetros de la barda fronteriza que hoy se observa entre las ciudades de San Diego y Tijuana.

Clinton fue el presidente que delineó la política migratoria vigente hoy en día, con fortalecimiento de la Patrulla Fronteriza y un esquema eficiente de persecución y deportación de inmigrantes indocumentados. En 1996 firmó la ley migratoria que aceitó la máquina antiinmigrante en los Estados Unidos.

Trump calificó como una "invasión" la supuesta llegada de inmigrantes centroamericanos en las caravanas. Busca recaudar más de USD $8.000 millones de dólares.

"Queremos poner un freno a las drogas que entran a nuestro país por la frontera sur… Firmaré una emergencia nacional, como otros han firmado desde 1937", expresó.

Desde que inició su carrera política, Trump ha prometido a los estadounidenses un muro en la frontera por problemas de seguridad, aunque las estadísticas del Departamento de Seguridad Interna muestran que el índice de cruces ilegales está en un mínimo histórico.