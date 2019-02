Maduro le vende 15 toneladas de oro a los Emiratos Árabes

El Banco Central de Venezuela (BCV) espera vender en los próximos días unas 15 toneladas de oro de sus reservas a Emiratos Árabes y a cambio recibirá euros en efectivo para financiar sus importaciones, dijo una fuente del alto gobierno conocedora de los movimientos.

Este año, el instituto emisor ya hizo un primer envío de unas tres toneladas de oro en un vuelo chárter a esa nación el 26 de enero, dijo la fuente oficial.

El régimen recurre a sus reservas en oro para poder tener efectivo luego de que la Administración Trump anunciara sanciones contra la petrolera Pdvsa y determinara que Citgo, filial en los Estados Unidos, solo puede seguir operando siempre que sus ganancias se depositen en una cuenta bloqueada… Es decir, una cuenta a la que ya no tenga acceso el régimen chavista.

El ingreso estadounidense, según explicó el ingeniero petrolero y ex director de Pdvsa Gustavo Coronel, significa “al menos el 80%” del total de divisas que recibe Venezuela. Porque ni China ni Rusia “derivan dinero contante y sonante, porque las exportaciones de petróleo a esos países son la forma de pago de deudas contraídas por Maduro”, agregó el especialista.

Sin las divisas del petróleo, no hay dinero para financiar todo el monstruoso aparato burocrático del Gobierno, las misiones chavistas y los alimentos subsidiados… Y por eso debe vender el oro.

En este escenario, días atrás, se conocieron reportes de que hasta 20 toneladas de oro venezolano habían sido llevados a Rusia en un misterioso avión de pasajeros, según informó la agencia Reuters. La inusual llegada de un Boeing 777 de la aerolínea rusa Nordwind a Caracas encendió las redes sociales el miércoles con rumores, después de que el Kremlin se comprometiera a apoyar a su aliado, el presidente venezolano Nicolás Maduro, frente a un esfuerzo respaldado por los Estados Unidos para reconocer al presidente interino designado por la opositora Asamblea Nacional, Juan Guaidó.

Este jueves, el senador republicano Marco Rubio le envió un mensaje a la embajada de Emiratos Árabes en Estados Unidos a través de su cuenta de Twitter: “Tenemos reportes de que una persona de nacionalidad francesa que trabaja para Noor Capital [una firma de inversiones de los Emiratos] está en Caracas para arreglar el robo de más oro de Venezuela. Espero que les hayan avisado que ellos y cualquier charter que les preste servicios estarán sujetos a sanciones del Tesoro”.