Guaidó anunció su plan y dijo que hostigan a su familia

El autoproclamado presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, presentó ayer su plan para enfrentar la crisis económica del país, fortalecido por el reconocimiento de la Eurocámara que pone más presión contra el mandatario Nicolás Maduro.

En un encuentro con académicos y diputados, el titular del Parlamento, junto con varios expertos y diplomáticos, prometió, entre otros puntos, buscar inversiones para volver a atraer fondos a Venezuela. Y llamó especialmente a China y Rusia, los principales aliados del régimen de Maduro, a negociar y buscar oportunidades. La prioridad número 1 será, dijo, atender la emergencia humanitaria. “Estamos viviendo en una dictadura”, pero aún así, llamó a “trabajar como sociedad” para poder llevar adelante ese plan.

También prometió crear empleos, estabilizar la inflación y reactivar la industria petrolera. “Este plan no es nuevo, no es de un día para el otro, lleva años preparándose”, aclaró.

Guaidó agradeció a Estados Unidos y al Parlamento Europeo el “reconocimiento a una gesta democrática, a una gesta pacífica”. Y resaltó: “Estamos haciendo las gestiones para que este plan tenga los fondos necesarios, no es un plan aislado”. Para ello, indicó, están en conversaciones con la comunidad internacional, a fin de lograr el apoyo logístico y financiero para poner en marcha el plan.

Otro eje del plan, destacó Guaidó, será “reinsertar a Venezuela en el mundo” y generar confianza en el país para volver a atraer inversiones. Para ello, insistió en que antes será imprescindible el “cese de la usurpación” de la presidencia por parte de Maduro.

Denunció a la Faes

Guaidó aseguró que fuerzas especiales de seguridad están cerca de su residencia para intimidar a su familia y responsabilizó al mandatario Nicolás Maduro de su seguridad.

“El Faes (Fuerza de Acciones Especiales de la Policía) está en mi casa, preguntando por Fabiana (la esposa). En este momento la dictadura cree que nos va a amedrentar”, aseguró el líder opositor, en un acto público en el auditorio de la principal universidad del país, en Caracas. “En mi casa está mi bebé de apenas 20 meses. Voy allá. Les hago responsables de lo que pueda sucederle a mi familia. Invito al cuerpo diplomático y a nuestros diputados a que nos acompañen”, agregó.