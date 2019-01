Según Guaidó hubo más de 5.000 protestas contra Maduro

Juan Guaidó manifestó este miércoles que más de 5.000 breves protestas se desarrollaron “en rechazo a la crisis” que atraviesa Venezuela y para reclamar el “cese de la usurpación” que, dice, hace Nicolás Maduro de la presidencia.

“Más de 5.000 puntos a nivel nacional se han manifestado no solamente en rechazo a la crisis que estamos viviendo en toda Venezuela, no solamente porque estamos pasándola mal como ciudadanos, sino por el futuro”, dijo Guaidó a periodistas durante una de estas manifestaciones en Caracas.

Sin embargo, no ofreció detalles acerca de la cantidad de personas que pudieron haber participado en las protestas, que se desarrollaron en todo el país entre las 12.00 y las 14.00 hora local (16.00 a 18.00 GMT).

La manifestación fue convocada el domingo pasado por el propio Guaidó, quien pidió entonces a los simpatizantes opositores actuar de forma pacífica y no bloquear las calzadas.

La agencia EFE pudo constatar que en el este de Caracas, un territorio considerado bastión de la oposición, las protestas fueron moderadas.

Pero en el centro de la capital, donde los barrios son más pobres, varios centenas de personas se concentraron en las cercanías del Hospital J. M. De los Ríos, que atiende a niños y adolescentes, mientras coreaban consignas contra Maduro y levantaban carteles que denunciaban la “crisis humanitaria” que padece el país.

En las inmediaciones de ese hospital, un grupo de colectivos chavistas se movilizó en motos para intimidar a los manifestantes.

En las redes sociales también se dio cuenta de manifestaciones similares en varias ciudades del país.

Estas protestas forman parte de la presión que ejerce la oposición sobre Maduro para instarle a apartarse del poder y que así cese la “usurpación” que, aseguran, hace de la presidencia, luego de haber jurado hace 20 días un nuevo término de 6 años que consideran “ilegítimo”.

Maduro ganó las elecciones de mayo pasado, a las que no se presentó el grueso de la oposición por considerarlas fraudulentas y estar inhabilitados sus principales partidos y dirigentes.

Por ello, la oposición afirma que “usurpa” la presidencia, al estimar que su segundo mandato de seis años es “ilegítimo” y, por tanto, el Poder Ejecutivo recae en el jefe del Parlamento hasta que sean convocadas nuevas elecciones, según la interpretación que hacen de los artículos 233, 333 y 350 de la Carta Magna.

Guaidó también reiteró su pedido a las Fuerzas Armadas de no disparar “en contra de un pueblo que exige también” cuando se manifiesta en las calles.

“Es una orden, soldado de la patria”, insistió el presidente interino venezolano.