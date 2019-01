Al Papa Francisco le asusta un posible derramamiento de sangre en Venezuela

El Papa Francisco aseguró que le “asusta un posible derramamiento de sangre en Venezuela” y ofreció su ayuda a las partes en conflicto “si lo quieren”. Lo hizo este lunes durante el diálogo con los periodistas a bordo de vuelo especial en el que regresó de una gira apostólica en Panamá, donde se celebraron las Jornadas Mundiales de la Juventud. “¿Qué es lo que me asusta? El derramamiento de sangre”, aseguró ante cerca de 70 periodistas que lo acompañaban. El Papa argentino añadió que “deseo el bien de todos los habitantes del país”.

Los periodistas le preguntaron si respaldaría, como muchos países, la autoproclamación de Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. Jorge Bergoglio respondió que “sería una imprudencia pastoral y haría daño ponerse de la parte de unos países o de otros”.

En la misa campal que celebró el domingo ante 700 mil jóvenes en la ciudad de Panamá, en el final de las celebraciones, Francisco pidió después del rezo del Angelus “una solución justa y pacífica para superar la crisis respetando los derechos humanos”.

¿Celibato opcional? No

Ante otra demanda en la rueda de prensa, aseguró que nunca autorizará el celibato opcional. “Personalmente creo que el celibato es un don de la Iglesia y no estoy de acuerdo con el celibato opcional”.

El Papa argentino dejó en cambio la puerta abierta para la ordenación de hombres maduros casados, los llamados “viri probati”, que existieron en épocas pasadas de la Iglesia. Pero aclaró que podrían ser ordenados solo en sitios muy lejanos del Vaticano, como en la Amazonia, donde existe una gran escasez de sacerdotes en un territorio inmenso.

Para octubre está convocado un Sínodo de la Amazonia donde seguramente se abordará el tema de los “viri probati”, que cuenta al parecer con la aprobación de la Iglesia de Brasil.

Citó el libro de un teólogo en el que “se habla que se podría otorgar el sacerdocio a los casados para celebrar misa, el sacramento de reconciliación o la unión de enfermos, lo que podría ser interesante”.

Francisco citó una frase de Pablo VI, con la que está de acuerdo, y que dice: “Prefiero dar la vida antes de cambiar la ley del celibato”. El Papa argentino añadió que los jóvenes se alejan de la Iglesia “por falta de testimonio de los cristianos, de los sacerdotes, de los obispos y no puedo decir, también de los papas”.

Aseguró que lo mismo pasa con los laicos, pues existen “católicos hipócritas que van todos los domingos a misa y que después no pagan la paga extra o pagan en negro, explotan a la gente y después se van al Caribe de vacaciones”.

Preguntado acerca de la reunión de fines de febrero en el Vaticano con los presidentes de las Conferencias Episcopales, Francisco dijo que los había convocado porque quiere que las asambleas de obispos sean conscientes de lo que significa “el drama de un niño abusado”. Es necesario que los obispos “tomen conciencia de este drama”, señaló el Papa.